La salute di un territorio si misura non solo dall’efficienza delle sue strutture, ma anche dalla forza e dalla generosità della comunità che le sostiene. È esattamente questo il messaggio che emerge con forza dalla prossima inaugurazione del nuovo Sistema dedicato per Biopsia mammaria prona sotto guida stereotassica e tomosintesi presso l’Ospedale SS Antonio e Margherita di Tortona.

Questo traguardo, che eleva il reparto di Radiologia a vero e proprio centro d’eccellenza per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore alla mammella, non sarebbe stato possibile senza l’intervento decisivo e sinergico di due pilastri del welfare locale: la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e l’Associazione “Franca Cassola Pasquali”.

Il Ruolo Cruciale dei Donatori

In un periodo storico in cui la sanità pubblica affronta sfide complesse, l’impegno della società civile diventa fondamentale. La donazione di questo macchinario all’avanguardia rappresenta un atto d’amore concreto verso le donne del territorio.

Un plauso sincero va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, guidata dal Presidente Pier Luigi Rognoni, che si conferma ancora una volta un motore inesauribile di sviluppo e tutela per la comunità tortonese. La loro costante attenzione alle esigenze del territorio si traduce, ancora una volta, in investimenti capaci di salvare vite umane.

Altrettanto lodevole ed emozionante è il contributo dell’Associazione “Franca Cassola Pasquali”, presieduta da Helenio Pasquali. Da anni in prima linea nella lotta contro le patologie oncologiche, l’Associazione trasforma la memoria e il dolore in un impegno tangibile a favore della ricerca, della prevenzione e del supporto ai pazienti. Questa donazione è l’ennesima dimostrazione di come il loro operato sia un faro di speranza per innumerevoli famiglie.

Un Salto di Qualità per i Percorsi di Screening

L’acquisizione di questa tecnologia cambierà concretamente l’esperienza clinica. Durante l’imminente cerimonia di inaugurazione, i medici illustreranno i vantaggi straordinari del nuovo sistema:

Massima precisione: La guida in tomosintesi permette di individuare e centrare lesioni millimetriche con un’accuratezza senza precedenti.

La guida in tomosintesi permette di individuare e centrare lesioni millimetriche con un’accuratezza senza precedenti. Comfort per la paziente: La posizione prona è studiata per ridurre al minimo l’ansia e il disagio fisico durante la procedura, un fattore determinante per incoraggiare e facilitare i percorsi di screening oncologico.

La posizione prona è studiata per ridurre al minimo l’ansia e il disagio fisico durante la procedura, un fattore determinante per incoraggiare e facilitare i percorsi di screening oncologico. Diagnosi tempestive: Una tecnologia migliore significa diagnosi più rapide e, di conseguenza, cure più efficaci.

I Dettagli dell’Inaugurazione

L’intera cittadinanza e gli operatori del settore sono invitati a celebrare questo momento di grande importanza per la sanità locale.

QUANDO: Mercoledì 13 Maggio 2026

Mercoledì 13 Maggio 2026 ORA: Dalle 12:00 alle 13:00

Dalle 12:00 alle 13:00 DOVE: Ospedale di Tortona SS Antonio e Margherita – Presso i locali della S.S. Radiologia

Interverranno all’evento:

Federico Riboldi , Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte La Direzione Strategica di ASL AL

di ASL AL I responsabili della S.S. Radiologia di Tortona

Pier Luigi Rognoni , Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona Helenio Pasquali, Presidente dell’Associazione “Franca Cassola Pasquali”

L’inaugurazione di mercoledì non sarà solo il taglio di un nastro, ma la celebrazione di una comunità che, unendo le forze, sceglie di investire nel bene più prezioso: la salute e il futuro delle proprie cittadine.