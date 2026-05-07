Nei giorni scorsi gli Agenti del Corpo di Polizia Locale hanno messo in atto un’intensa attività di monitoraggio nel sobborgo di Spinetta Marengo, supportata da strumentazione tecnologica, che ha consentito di identificare e quindi denunciare in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino ritenuto responsabile dell’abbandono di numerosi rifiuti tra cui una rete da letto, mobilio e altre suppellettili.

L’azione del personale del Corpo di Polizia Locale, che si avvale dell’ausilio di apparati tecnologici di recente acquisizione, opera una attenta e costante vigilanza sul territorio, dimostrando così che è possibile contrastare in modo efficace comportamenti gravemente irresponsabili in materia ambientale.

A queso proposito è bene ricordare che l’abbandono di rifiuti costituisce reato grave, le cui conseguenze si manifestano in forma di sanzioni penali e conseguentemente nell’obbligo di ripristinare lo stato primitivo dei luoghi interessati dall’azione sanzionata.