Si è svolto mercoledì 13 maggio presso l’Aula Magna “Mons. Del Monte” dell’Istituto Santachiara di Tortona l’incontro “Rispetta i tuoi confini: prevenire la violenza psicologica tra i giovani”, promosso dal Comune di Tortona nell’ambito del progetto “12×12 Donne”.

All’iniziativa ha preso parte l’Assessore Giordana Tramarin che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, sottolineando l’importanza di promuovere momenti di sensibilizzazione rivolti alle nuove generazioni sui temi del rispetto e della prevenzione della violenza di genere.

L’incontro, condotto dalla psicologa Cristina Pirulli, ha approfondito il tema della violenza psicologica come forma di abuso che agisce sulla mente, sui sentimenti e sull’autostima, spesso senza lasciare segni visibili. Durante l’intervento sono stati affrontati i principali comportamenti attraverso cui questa forma di violenza si manifesta, tra cui controllo, manipolazione, umiliazioni, isolamento e minacce, dinamiche che possono risultare difficili da riconoscere ma che provocano conseguenze profonde e durature sul benessere psicologico.

Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali della violenza psicologica per potersi proteggere e chiedere aiuto.

L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione portato avanti dal Comune di Tortona attraverso il progetto “12×12 Donne”, patrocinato dalla Provincia di Alessandria e dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, volto a promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e della prevenzione della violenza in tutte le sue forme.

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