✅ Giornate pensate per avvicinare la prevenzione ai cittadini, con *screening gratuiti, informazione sanitaria, attività sportive e iniziative dedicate ai corretti stili di vita*. Da *Alessandria a Vercelli, passando per Asti, Alba, Biella, Carmagnola, Casale Monferrato, Cirié, Cuneo, Novara, Rivoli, Savigliano, Torino e Verbania*, saranno proposti check-up cardiovascolari gratuiti, controlli di pressione, glicemia e colesterolo, elettrocardiogrammi, consulenze nutrizionali, attività sportive, incontri informativi, laboratori per bambini e ragazzi e iniziative dedicate alla prevenzione del diabete, dell’epatite C e dei corretti stili di vita. A Casale Monferrato l’iniziativa verrà abbinata alla corsa podistica cittadina, la StraCasale 2026, che ogni anno raccoglie fondi per Anffas e per la Fondazione piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Un ringraziamento va al professor Federico Nardi, responsabile scientifico dell’iniziativa, e a tutte le ASL che stanno promuovendo questo importante progetto sul territorio.

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