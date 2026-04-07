VENERDI’ 10 APRILE al Teatro della Juta di Arquata Scrivia (ore 21) una avventura sui generis con il clown Giorgio Bertolotti, fondatore del MagDaclan Circo, il circo contemporaneo che da sempre fonde l’incanto dell’equilibrismo con una narrazione poetica e profondamente umana.

NESSUNO è la storia di un barbone che, con il suo cappotto logoro, si muove tra i rifiuti scoprendo oggetti che popolano la sua immaginazione. Vive così momenti surreali, esplorando temi di solitudine, speranza e bellezza. Alternando momenti comici e malinconici, porta il pubblico a riflettere su cosa è davvero necessario e su come ogni vita può brillare di significato. Nessuno nasce da un’esperienza profonda e toccante vissuta al centro di accoglienza per senzatetto Beltrame di Bologna. Con ironia e tecniche clownesche lo spettacolo è un continuo susseguirsi di situazioni paradossali e assurde, con il pubblico testimone di uno spaccato di vita di un barbone con il cuore da clown. Musica e movimento si fondono per raccontare la resistenza di chi, pur sentendosi “nessuno”, cerca un senso di appartenenza.

Giorgio Bertolotti sviluppa un linguaggio proprio che unisce tradizioni clownesche a narrazioni moderne, creando esperienze artistiche emotivamente coinvolgenti, esplorando linguaggi per la sala e la strada con ironia e originalità.

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SABATO 11 APRILE invece al Teatro Lavagnino (ex Teatro Civico) di Gavi alle ore 21 va in scena lo spettacolo di stand up comedy MISTO FANTASIA, Due gli artisti “local” coinvolti, Davide Fabbrocino e il musicista Pietro Della Casa, più i due alessandrini Mattia Silvani e Valentina Ciampi, per una serata all’insegna della risata.

Con Misto Fantasia si torna alle origini, al varietà comico, al cabaret, all’improvvisazione. Lo spettacolo è il frutto del percorso di 10 anni di comicità di Davide Fabbrocino che incontra la creatività e l’energia scoppiettante di Mattia Silvani.

Perché si torna alle origini? Perché Fabbrocino e Silvani sono due animatori, e tutto è iniziato dall’intrattenimento, dalle feste, dai villaggi turistici. Una predisposizione alla risata affinata poi da anni di teatro. Misto Fantasia è il contenitore che racchiude tante parti dei due performer, dalla Stand Up Comedy, al Cabaret, alla Satira fino all’improvvisazione.

Esercizi di stile e di contenuto che stupiranno lo spettatore, parodie di trasmissioni televisive, personaggi specchio della nostra società, ma anche tanta leggerezza con gag “no sense”. Il tutto contornato dalle canzoni comico/satiriche di Pietro Della Casa e dalla partecipazione di Valentina Ciampi, attrice conterranea o come direbbe lei “conterronea”, citando le sue origini.

Biglietto intero € 12. Ridotto € 10 per under 25, possessori di biglietti in convenzione (Sociale Valenza, Comunale di Alessandria, Teatro Ambra di Alessandria)

La stagione teatrale 2025-26 è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito. E’ resa possibile con il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte, dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Collaborano inoltre, come partners, il Consorzio “Le Botteghe Di Arquata” e il DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria e Asti.

PUNTI VENDITA:

IL GIARDINO DELLE IDEE, Via Libarna 132 Arquata Scrivia

PASTICCERIA LA PIEVE, Via Mameli 20 Gavi.

ON LINE su Diyticket.it, raggiungibile al link

accademiadellajuta.it/stagione_teatrale_2025_2026/

Direttore Artistico Vincenzo Ventriglia 345.0604219; teatrodellajuta@gmail.com www.teatrodellajuta.it; www.accademiadellajuta.it; uffficio stampa: comunicazione.teatrodellajuta@gmail.com