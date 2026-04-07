In merito agli interventi in corso lungo via Lamboglia, si precisa che la rimozione delle Tamerici si inserisce in un progetto complessivo di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area, atteso dal territorio da oltre trent’anni.

Le alberature esistenti, pur rappresentando da anni un elemento caratteristico del paesaggio locale, presentano condizioni non ottimali e la loro sostituzione è stata valutata come necessaria nell’ambito dell’intervento. Al loro posto verranno messe a dimora 19 nuove palme di circa 6 metri di altezza, con l’obiettivo di garantire continuità, qualità e valorizzazione del verde urbano.

Contestualmente, proseguono i lavori di allargamento della carreggiata necessari anche per la sicurezza dei cittadini, in quanto la strada risulta attualmente particolarmente stretta; proprio nel punto di maggiore criticità è prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede della larghezza di 2,5 metri, che consentirà un transito pedonale più sicuro e adeguato.

L’obiettivo è di completare l’intervento e consegnare la nuova passeggiata nei primi giorni di giugno, restituendo ai cittadini uno spazio riqualificato e più sicuro.

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