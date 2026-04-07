Ad aprile torna Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale.

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 turisti e visitatori potranno visitare:

Castello del Monferrato: con la possibilità di salire sugli spalti e all’interno dei torrioni e visitare le mostre allestite negli ambienti interni: sabato e domenica dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Chiesa di Santa Caterina: sabato e domenica dalle ore 10,00 alle 18,30 (chiesa) e dalle 14,30 alle 18,30 (coro).

Teatro Municipale: sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Torre Civica: sabato dalle ore 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Cattedrale di Sant’Evasio: sabato e domenica dalle ore 15,00 alle 17,30.

Chiesa di San Domenico: sabato e domenica dalle ore 15,00 alle 17,00.

Chiesa di San Michele: sabato chiuso; domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Palazzo Gozani di San Giorgio, sede del Comune, apertura degli ambienti del piano nobile: Sala Consiliare, Galleria, Sala Verde, Sala Rossa e Sala Gialla, decorate con gli splendidi affreschi di Francesco Lorenzi dedicati a temi mitologici. Domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Chiesa di San Paolo, di fronte al Palazzo Municipale (domenica con orario 10,15-12,30 e dalle 15,30 alle 18,30): costruita a metà ‘500 per i padri Barnabiti dall’arch. Lorenzo Binago, ospita splendidi dipinti eseguiti da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo “La conversione di San Paolo”, “La decollazione”, “Assunta”; curiosa inoltre la ricca cappella – edificata a metà del Seicento – a destra dell’ingresso, costruita sul modello della santa casa di Loreto.

Percorso storico-militare del Monferrato (curato dal Coordinamento delle Associazioni d’Arma, in via Martiri di Nassiriya 8): domenica dalle 10,00 alle 12,30 con esposizione di un interessante e vasto patrimonio documentale e fotografico custodito dal Coordinamento.

Percorso storico-culturale di origine militare (via De Cristoforis 16): sabato dalle ore 9,00 alle 11,30; domenica dalle 9,30 alle 11,30 con preavviso il giorno precedente al numero 3394159256. La sede, disposta su tre piani, espone un interessante e vasto patrimonio storico, documentale, librario e artistico sulla storia degli Alpini

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell’associazione Orizzonte Casale della durata circa due ore alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle ore 15,00.

Nel fine settimana saranno aperti anche i seguenti musei:

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con ingresso gratuito sabato e domenica dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30.

Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca, con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture, e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi, una delle poche realtà italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza, grazie alla ricca collezione di opere del maestro simbolista – di origine casalese – che raggiunse fama internazionale. Nella sala ipogea è esposta la collezione di Carlo Vidua, con le testimonianze di viaggio raccolte dal viaggiatore monferrino durante tre lunghi viaggi intorno al mondo all’inizio dell’Ottocento.

Nel salone Vitoli al primo piano, fino al 28 giugno è possibile visitare la mostra “Qui si fa l’Italia. La figura dell’eroe da Bistolfi a Baroni”: un viaggio affascinante tra capolavori, sculture inedite e restauri che raccontano la figura dell’eroe da Garibaldi al primo trentennio del Novecento.

In occasione di tale importante esposizione, il Museo organizza un’attività di approfondimento: sabato 11 aprile, alle ore 16, si terrà una visita guidata alla mostra a cura del personale museale. Il costo sarà di 4 euro, oltre al biglietto d’ingresso.

La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 con ingresso a pagamento: ediﬁcato nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi i Musei Ebraici, che espongono numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Museo del Duomo e sottotetti, il Museo sarà visitabile sabato dalle ore 15,00 alle 18,00 e domenica dalle ore 15,00 alle 17,30; i sottotetti saranno accessibili con orari di salita fissi alle 15,00, alle 16,00 e alle 17,00, con gradita prenotazione al 3929388505 oppure alla mail antipodescasale@gmail.com).

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai recapiti 0142.444.330 e 0142.444.309 o consultare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it