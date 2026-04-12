Importanti novità per i visitatori di Palatium Vetus grazie alle recenti acquisizioni di opere d’arte effettuate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La prestigiosa collezione si è arricchita di un’altra opera del pittore tortonese Angelo Barabino (Tortona 1883 – Milano 1950), esponente del Divisionismo, amico e allievo di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che si potrà ammirare nelle sale dedicate all’esposizione permanente, all’interno del Broletto.

Si tratta di Temporale in Val Sangone, un dipinto ad olio su tela del 1920 di dimensioni notevoli, un metro circa per lato, acquistato alcuni mesi fa ed esposto per la prima volta a Palatium Vetus, insieme agli altri due dipinti dello stesso autore Strada Campestre e Tramonto.

L’opera era già stata esposta in occasione di precedenti mostre: Comune di Tortona 1983, Pinerolo 1990, Voghera 1999 e Comune di Tortona in occasione di mostra antologica dedicata a Barabino 2005.

Al fine di valorizzare il dipinto, è stata allestita una intera parete dedicata all’artista tortonese, esponente del Divisionismo, che con la sua pennellata corposa e al tempo stesso delicata ha saputo imprimere all’opera una luce e una sfumatura che immergono l’osservatore in una valle dove le nubi del temporale si mescolano a quelle del cielo azzurro dando risalto agli alberi in primo piano e alle verdi colline sullo sfondo.

Il dipinto insieme agli altri di Barabino e con le opere della collezione permanente, oltre ad essere uno dei dipinti fondamentali per i laboratori scolastici, sarà visitabile per tutto il periodo estivo.

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