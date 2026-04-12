Tortona – Il liceo “Peano” ha ospitato un seminario dedicato alla sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e della sicurezza digitale. L’evento, inserito in un più ampio progetto di educazione alla legalità, ha visto la partecipazione attiva degli studenti delle classi superiori. Il relatore principale dell’incontro è stato il Maggiore Gianluca Bellotti, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, che ha illustrato le dinamiche legate al cosiddetto Codice rosso. Durante il suo intervento, l’Ufficiale ha approfondito le tutele giuridiche previste per le vittime di abusi, sottolineando l’importanza della denuncia tempestiva e della fiducia nelle istituzioni. Un focus specifico è stato dedicato al concetto di web consapevole, con l’obiettivo di mettere in guardia i giovani dai rischi della rete, come il cyberbullismo e la diffusione non consensuale di materiale privato.

Oltre ai Carabinieri, hanno preso parte al dibattito diversi professionisti del settore e rappresentanti dell’Associazione Medea, centro antiviolenza da anni impegnato nel supporto psicologico e legale alle donne in difficoltà. Gli esperti hanno offerto una prospettiva multidisciplinare, analizzando i segnali premonitori di una relazione tossica e le modalità di intervento precoce.

La presenza dei Carabinieri ha permesso un confronto diretto tra gli allievi e le forze dell’ordine, chiarendo dubbi procedurali e normativi.

L’iniziativa si è conclusa con una sessione di domande, durante la quale è emersa la necessità di promuovere una cultura del rispetto che parta proprio dai banchi di scuola.