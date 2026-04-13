Pozzolo Formigaro – Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Stazione hanno intercettato uno scuolabus comunale il cui andamento ha destato immediata preoccupazione. Il mezzo, caratterizzato dalla tipica livrea gialla, procedeva lungo la carreggiata con manovre incerte e palesi sbandamenti, mettendo a rischio l’incolumità dei giovanissimi passeggeri. A bordo del veicolo si trovavano infatti alcuni studenti minorenni che stavano rientrando a casa al termine delle lezioni.

Una volta intimato l’ALT, la pattuglia ha riscontrato nel conducente segnali inequivocabili di alterazione psicofisica. Per gestire la situazione con la massima cautela e non allarmare i ragazzi, è intervenuto un secondo equipaggio dei Carabinieri, che si è occupato di contattare i familiari e organizzare il rientro in sicurezza dei minori, evitando che questi percepissero la gravità dell’accaduto.

Nel frattempo, l’autista è stato accompagnato presso l’ospedale di Novi Ligure per gli accertamenti clinici necessari, che hanno confermato i sospetti iniziali, rivelando un tasso alcolemico nettamente superiore ai limiti consentiti, tale da rendere l’uomo assolutamente inidoneo alla conduzione di un mezzo pubblico.

Dalle verifiche condotte è emerso inoltre che il conducente – un 60enne – era stato già protagonista di un episodio analogo due anni fa, occasione in cui era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Alla luce della recidiva e della gravità della condotta, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L’intervento tempestivo ha permesso di scongiurare potenziali incidenti, garantendo la piena tutela dei minori coinvolti.