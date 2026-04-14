Le recenti festività pasquali, complice il clima mite, hanno richiamato sulla costa Imperiese, ed in

particolare sul versante di ponente della stessa, un gran numero di turisti, molti provenienti anche

dalla vicina Francia. Per far fronte a questo flusso di visitatori e per assicurare a tutta la popolazione

di poter trascorrere in serenità e sicurezza le predette festività, la Compagnia Carabinieri di

Ventimiglia ha predisposto e realizzato un massiccio incremento della propria presenza sul territorio,

effettuando appositi servizi preventivi e di sicurezza

In tale contesto, oltre alla consueta e diuturna attività di controllo e presidio costante, sono stati

numerosi gli interventi di particolare rilevanza e delicatezza che i militari hanno dovuto effettuare in

questi giorni.

Il primo risale all’inizio del mese quando, ad Olivetta San Michele (IM), una pattuglia dell’Arma,

unitamente a personale del 118, è intervenuta presso un’abitazione dove un uomo – classe ’87 già

noto alle forze dell’ordine – dando in escandescenze, si era scagliato contro il padre convivente che

tuttavia riusciva ad allontanarsi dall’edificio ed a chiamare i soccorsi al 112; l’aggressore, in evidente

stato di alterazione psico – fisica, all’arrivo dei Carabinieri era armato di un coltello da tavola con il

quale, più volte, minacciava gli operatori che però, con grande sangue freddo, riuscivano a

convincerlo a gettare l’arma ed ad arrendersi, permettendo così dapprima il suo trasporto in ospedale

ad Imperia per le cure del caso e poi il successivo deferimento per minaccia e resistenza a pubblico

ufficiale.

Altro tempestivo ed efficace intervento è stato effettuato alcuni giorni dopo quando i militari sono

stati chiamati per una violenta lite in corso tra stranieri in Passeggiata Oberdan a Ventimiglia; le

pattuglie, con il supporto di personale del locale Commissariato, giunte sul posto hanno tratto in

arresto un giovane di ventitré anni – di origini tunisine – che alla vista delle forze dell’ordine opponeva

una strenua e ferma resistenza fisica ai carabinieri, due dei quali rimanevano lievemente feriti; il

giovane si era poco prima reso responsabile di un’aggressione ai danni di un altro cittadino straniero,

un afghano classe ‘98, il quale era intervenuto per sedare una precedente lite, venendo a sua volta

violentemente picchiato; lo stesso, successivamente trasportato al Pronto Soccorso di Bordighera,

veniva dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il tunisino veniva così tratto in arresto per il reato

di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e deferito altresì per quello di lesioni aggravate; dopo

aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Ventimiglia all’interessato, in

sede di convalida presso il Tribunale di Imperia, è stata applicata la misura della custodia in carcere.

Ulteriore importante operazione di servizio è stata portata a termine nei giorni scorsi quando i

Carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di reato un ventenne di origini tunisine, ritenuto il

responsabile di un violento furto con strappo avvenuto – a Ventimiglia – ai danni di una donna (cl.

’66). La vittima, aggredita in strada mentre rientrava a casa, era stata derubata della propria borsa

riportando altresì un trauma alla spalla. Le tempestive ed accurate indagini poste in essere dal

personale della Compagnia di Ventimiglia consentivano di individuare nella quasi immediatezza dei

POSSIAMOAIUTARVI

fatti il presunto autore dello “scippo” che, poche ore dopo, veniva fermato ed associato al carcere di

Sanremo; la refurtiva invece, tutta recuperata, veniva restituita alla legittima proprietaria.

A conferma dell’ingente sforzo messo in campo – in ogni settore – dai militari dell’Arma in queste

prime settimane di aprile e della loro costante attenzione e pervicacia nel preservare la cornice di

sicurezza dell’estremo ponente ligure, vanno doverosamente segnalati, tra i tanti giornalmente

conseguiti, altri significativi risultati operativi; tra questi si evidenzia, a seguito di breve ed efficace

attività d’indagine, la denuncia ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria di due soggetti – di origine

tunisina – ritenuti i presunti autori di un furto perpetrato nei giorni scorsi a Dolceacqua. In particolare

i due giovani, sfruttando l’assenza dei proprietari, si erano introdotti in una abitazione asportando dei

preziosi, dileguandosi successivamente a bordo di un motociclo poi rivelatosi anch’esso provento di

furto.

Inoltre, sul fronte della legalità e del decoro urbano, l’incremento dei controlli ha portato alla denuncia

di tre uomini, anch’essi di origina tunisina e di età compresa tra i venti e i trentacinque anni, sorpresi

a soggiornare abusivamente all’interno di un’abitazione indipendente, in stato di abbandono, situata

nella frazione di Latte; uno di loro è stato altresì deferito per aver violato un formale divieto di ritorno

nel comune di Ventimiglia emesso dal Questore di Imperia.

Infine, a tutela del commercio legale, durante il mercato settimanale cittadino, personale dipendente

ha posto sotto sequestro penale ben cinquantasette articoli di abbigliamento, scarpe e borse recanti

marchi di lusso verosimilmente contraffatti.