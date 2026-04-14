Previo impulso dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed in stretta collaborazione con l’associazione DonatoriNatiPiemonte, prende ufficialmente il via la prima edizione della “Maratona del donatore”.

L’iniziativa, che vede il coinvolgimento attivo dell’associazione DonatoriPrimaPiemonte, si svolge in contemporanea con n.13 istituti di istruzione della Polizia di Stato, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ad Alessandria è attualmente in corso il 233° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

La Maratona è stata strutturata su tre giornate, per garantire una partecipazione capillare ed organizzata nelle giornate del 11 aprile, 18 aprile e 9 maggio.

L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare i giovani futuri agenti alla cultura della donazione di sangue, un gesto di altruismo che rispecchia i valori di servizio e vicinanza alla cittadinanza propri della Polizia di Stato. Si stima che l’iniziativa coinvolgerà complessivamente circa 150 allievi della Scuola Allievi Agenti di Alessandria., accompagnati dai loro istruttori e dal personale del quadro permanente.