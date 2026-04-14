Sono ufficialmente partite questa settimana le attività del progetto “Acqui Terme Romana – Scuola”, il nuovo percorso didattico promosso dalla Città di Acqui Terme per avvicinare le giovani generazioni alla storia di Aquae Statiellae, antica città romana.

Le prime visite hanno già coinvolto numerosi istituti del territorio acquese e stanno registrando un forte interesse anche da parte di scuole provenienti da tutte le regioni limitrofe, confermando fin da subito la rilevanza e l’attrattività dell’iniziativa.

Il progetto propone un’esperienza educativa immersiva e modulabile, che integra cultura, tecnologia e scoperta del territorio. Gli studenti vengono accompagnati in un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso:

visite guidate al Museo Archeologico

esplorazione dei principali siti archeologici cittadini

laboratori interattivi dedicati all’arte e alla tecnologia romana

esperienze digitali e contenuti multimediali

percorsi a piedi nella città, trasformati in vere e proprie “cacce al tesoro” storiche

Un’offerta didattica completa che valorizza il patrimonio culturale locale e lo rende accessibile, coinvolgente e formativo per studenti di tutte le età.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Sistema Museale di Acqui Terme, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, la Biblioteca Civica e diversi partner istituzionali, con il supporto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con il sostegno della Fondazione Compagnia San Paolo nell’ambito del Bando Territori in Luce, Egato6, Siscom, Marinelli Snc e la collaborazione con Termenergie, Istituto Internazionale Studi Liguri, Protezione Civile Acqui Terme, Alexala.



«La tutela del patrimonio passa per la conoscenza dello stesso» — dichiara il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini «Valorizzare la nostra storia attraverso una nuova didattica esperienziale rivolta alle nuove generazioni rappresenta uno sguardo fiducioso verso il futuro ed un ulteriore nuovo asset turistico commerciale»

«Con il progetto Acqui Terme Romana Scuola vogliamo far conoscere la storia millenaria del nostro territorio a tutti gli studenti d’Italia. Un progetto ambizioso che guarda lontano, ma raggiungibile attraverso un grande lavoro di coordinamento. Abbiamo tutte le carte per farlo.» — Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Michele Gallizzi

“Acqui Terme Romana – Scuola” rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di valorizzazione culturale e turistica della città, trasformando Acqui Terme in un laboratorio educativo a cielo aperto, dove il passato diventa esperienza viva e condivisa.

Le attività didattiche proseguiranno fino al termine del periodo scolastico con nuove adesioni già in calendario, confermando l’obiettivo del progetto: fare di Acqui Terme uno dei punti di riferimento nazionale per la didattica legata alla storia romana.



Un ringraziamento per la collaborazione alle Dirigenti e al corpo docente dell’IC1 e IC2 Acqui Terme, IC Norberto Bobbio, IC Spigno Monferrato, Crescere insieme, Fondazione Moiso.



Prossimo grande appuntamento con le attività ludico didattiche Sabato 6 e Domenica 7 giugno al Castello dei Paleologi con giochi, rievocazioni e visite gratuite per tutta la famiglia. Info e prenotazioni su www.acquitermeromana.it