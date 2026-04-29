Riceviamo e pubblichiamo

«L’appalto per un importo di 52 milioni, relativo all’ospedale di Tortona, vinto da un raggruppamento temporaneo d’impresa, unico soggetto partecipante, prevedeva la gestione della Struttura Complessa “Recupero e rieducazione funzionale” del presidio ospedaliero di Tortona, del Pronto Soccorso e della piattaforma ambulatoriale collegata al Pronto Soccorso nelle ore diurne. Essendo trascorsi due anni dall’aggiudicazione dell’appalto, ho effettuato un accesso agli atti per avere alcuni chiarimenti: parrebbe che, ad oggi, siano pienamente attivi solo il Pronto Soccorso e la Struttura Complessa ma non la piattaforma ambulatoriale. Se ciò venisse confermato, saremmo di fronte ad un problema su cui sarebbe utile una seria riflessione. Interrogherò formalmente l’assessore alla Sanità per comprendere le motivazioni di quanto sta accadendo con l’obiettivo di essere informato sulle attività amministrative poste in essere, attività indispensabili per l’avvio delle prestazioni ambulatoriali».

Domenico RAVETTI

Vicepresidente Consiglio regionale del Piemonte