La Proloco Molinese e l’Amministrazione Comunale organizzano sabato 2 e domenica 3 maggio la Fiera di Santa Croce: un intreccio esclusivo di natura, libri, moda e solidarietà. La due giorni si aprirà sabato alle 17,30 con la “Bancarella del Sapere” nel giardino del Salone Parrocchiale: un viaggio tra i libri per studiosi e sognatori. E’ consigliabile la prenotazione al numero 348 9217934. Quindi il laboratorio creativo “Alla scoperta di Molino segreta”: piccoli ma sapienti ciceroni ti inizieranno alla storia semplice di Molino – colora, ascolta e indovina Molino. Dalle 18,45 “Il Gusto: apericena del territorio” con i piatti della tradizione. Si consiglia la prenotazione ai seguenti numeri: 339 4260815 e 338 3622214. Quindi il ritmo della serata si alzerà con l’accompagnamento musicale di DJ Malvos, si creerà un’atmosfera perfetta per godersi l’apericena al calare del sole. Un motivo in più per partecipare: il carattere benefico e solidale della manifestazione. Infatti, durante la serata verrà presentata la raccolta fondi che sarà fatta a favore dell’associazione “Franca Cassola Pasquali” per l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona. Alle 21,15 “Moda sotto le stelle, luce e sogno…”: la piazza si trasformerà in passerella! Sulle note della musica, si potrà assistere alla sfilata di moda con le ultime collezioni primavera – estate 2026 proposte da Tino Centro Moda con la preziosa collaborazione delle Hair Stylist SoftLine di Tiziana Voghera & Pigi Parrucchiere Tortona, con la partecipazione speciale del corpo di ballo della Palestra Fit Dance di Castelnuovo Scrivia. Domenica 3 maggio si partirà alle 9,30 con l’apertura della Fiera di Santa Croce: bancarelle di prodotti agricoli, hobbisti e vivaisti. Sempre alle 9,30 verrà celebrata una Santa Messa solenne animata dalla Corale “F. Nascimbene” diretta dal Maestro Maria Rita Marchesotti. A seguire la camminata spirituale “Via Lucis” con un percorso di letture e riflessioni per bambini e adulti: partenza da via Roma e via Padre Galli, seguendo le stazioni della Via Crucis. Alle 12,30 il pranzo di Santa Croce con la tradizione che torna protagonista a tavola e anche in questo caso si consiglia la prenotazione ai numeri già indicati. Alle 15,30 secondo laboratorio creativo alla “scoperta di Molino segreta” e dalle 16,30 si terrà la Festa dell’Anziano: un pomeriggio speciale dedicato alle radici della comunità molinese, per onorare e festeggiare tutti insieme i cittadini “più saggi ed esperti”.

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