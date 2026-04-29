Si è svolto martedì 28 aprile il Consiglio Comunale a Tortona (allego ordine del giorno).

1) Al primo punto il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo ha comunicato il prelievo dal fondo di riserva effettuato dalla Giunta, di 32 mila euro, per finanziare un progetto di consulenza esterna per il disbrigo di pratiche dell’ufficio Anagrafe.

2) Il Consigliere dimissionario Alberto Balossino è stato surrogato con l’ingresso in Consiglio di Luca Canevaro, esponente sempre della lista Progetto Tortona.

3) Balossino è stato sostituito anche all’interno delle Commissioni Consiliari di cui era membro: Urbanistica e edilizia, Lavori Pubblici, Commercio e Lavoro, Cultura Turismo e Manifestazioni, Bilancio ed Enti partecipati. In tutte e cinque è stato surrogato sempre dal Consigliere Canevaro.

4) L’Assessore Fabio Morreale ha presentato una modifica al PRG, sostanzialmente la correzione di un errore per la riperimetrazione di un’area a verde di pregio su proprietà privata in corso Don Orione. La delibera è stata approvata dalla maggioranza, astenuto Canevaro, contrari gli altri Consiglieri d’opposizione.

5) Il Sindaco Chiodi ha introdotto la presentazione del punto sul rendiconto di bilancio 2025 per poi passare la parola al Vicesindaco Calore per l’illustrazione dei dati: il bilancio chiude in pareggio a poco più di 55 milioni di euro con 16 milioni 575 mila euro di entrate tributarie, 3.533.806 di trasferimenti correnti, 6.749.034 di entrate extratributarie, 5.452.588 in conto capitale. Per quanto riguarda le uscite. Le spese correnti ammontano a 22.316.447, mentre 5.787.537 sono spese in conto capitale, 1.817.481 di rimborso prestiti. Inoltre, nel 2025 il fondo cassa è salito da 17.415.549 a 19.658.548 euro con 37.696.320 euro di riscossioni e 35.453.321 euro di pagamenti. Il risultato di amministrazione ammonta a 16.060.070 euro, di questi 9.352.222 euro sono per accantonamenti, 2.736.786 in fondi vincolati, 251.495 destinati ad investimenti; 3.719.565 euro è la cifra a cui ammonta l’avanzo libero.

Il rendiconto è stato approvato con i voti della maggioranza, astenuto Canevaro, contrari gli altri Consiglieri di opposizione.



Come sempre per i singoli interventi e il dibattito rimando alla registrazione della seduta: https://www.youtube.com/watch?v=joxtaET1XJA