In occasione della Giornata nazionale per la consapevolezza sull’autismo, celebrata il 2 aprile nell’ambito della Settimana Blu, la nostra città ha partecipato con diverse iniziative dedicate all’inclusione e alla sensibilizzazione.

L’illuminazione in blu della torre del Castello, simbolo di Tortona, rappresenta un segno di vicinanza e attenzione.

Nel corso della settimana, numerose attività hanno coinvolto il territorio: dai laboratori di arteterapia e consapevolezza in Biblioteca Civica, organizzati dall’Associazione Luminas, agli eventi sportivi con il Derthona Basket e quelli inclusivi realizzati insieme alle realtà locali.

Un impegno condiviso che continua anche nei prossimi giorni: giovedì 9 aprile la Settimana Blu sarà al centro del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, a testimonianza dell’importanza di promuovere cultura, rispetto e inclusione fin dalle nuove generazioni.Giovedì 2 aprile, ricorreva la Giornata nazionale per la consapevolezza sull’autismo, che si svolge nell’ambito della Settimana Blu dedicata alle iniziative sul tema e Tortona ha celebrato l’evento con alcune iniziative e illuminando di colore blu la torre del Castello, simbolo della città. “Il Comune partecipa alla Settimana Blu e alla Giornata nazionale per la consapevolezza sull’autismo – ha spiegato l’Assessore Giordana Tramarin – con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione ed iniziative per favorire l’inclusione grazie alla solida rete sociale che coinvolge, oltre al CISA, le tante associazioni di volontariato attive sul nostro territorio che sanno sempre farsi trovare pronti e propositivi in queste occasioni”.

Nel pomeriggio di giovedì presso Biblioteca Civica di Tortona si sono tenuti i laboratori organizzati dall’Associazione Luminas dedicati all’arteterapia e alla consapevolezza, culmine di una serie di appuntamenti patrocinati dal Comune di Tortona che hanno animato i giorni scorsi fra sport (con il baskin presso la Cittadella dello Sport insieme al Derthona Basket) e percorsi di inclusione (grazie all’associazione Exago di Paderna).

Giovedì 9 aprile alle ore 10 la Settimana Blu sarà al centro anche della nuova convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si terrà nella sala del Consiglio del Municipio, a chiudere idealmente le iniziative dedicate al tema della consapevolezza dell’autismo.