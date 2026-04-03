Alessandria, 3 aprile 2022 – È l’arrivo del Trofeo Senza Fine, simbolo del Giro d’Italia, a segnare ufficialmente l’inizio degli eventi collaterali che accompagneranno la Corsa Rosa ad Alessandria e in tutta la provincia. Il Trofeo, quello speciale dell’edizione 100, legato al Secolo del Giro, sarà protagonista di una serie di appuntamenti collettivi pensati per celebrare una passione senza tempo per il ciclismo, profondamente radicata nel territorio e proiettata verso il futuro.

Il Trofeo Senza Fine arriverà in Comune e sarà visibile con apertura al pubblico nei giorni di martedì 7 aprile dalle ore 14 alle ore 19 e mercoledì 8 aprile dalle ore 8 alle ore 18.

Proseguirà il suo viaggio nella Città di Alessandria con sosta al Museo di Borsalino il 9 e 10 aprile, dalle ore 10 alle 19, ed infine nel weekend, altre due tappe: l’11 dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, nel cortile coperto di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; apertura libera al pubblico e il 12 aprile sarà ospitato nel cortile di Palazzo del Monferrato sede del Museo ACdB, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il Trofeo Senza Fine sarà visitabile sempre con ingresso gratuito.

L’intero programma degli eventi collaterali alla partenza del Giro d’Italia sarà presentato alla stampa martedì 7 aprile alle ore 13 in Sala Giunta e, in serata alle ore 17.30, a tutta la cittadinanza. Insieme al vicedirettore di RaiSport, Andrea De Luca, verrà presentata inoltre la 13° tappa del Giro d’Italia, l’Alessandria-Verbania che “accenderà il rosa” del Giro in Città.

“L’attesa cresce in vista del passaggio della corsa: il Giro d’Italia arriverà a Novi Ligure il 21 maggio per poi ripartire da Alessandria il 22 maggio. Saranno giornate, anzi, mesi speciali per raccontare un territorio e una città capoluogo “del ciclismo e delle biciclette” con l’impegno di tutti “per valorizzare storia, presente e cambiamento di Alessandria, che pedala non solo per agonismo ma anche per la sostenibilità della bicicletta, l’opportunità turistica e lo sviluppo culturale e sociale che questo mondo da sempre si porta in sella” come afferma il Sindaco, Giorgio Abonante, Presidente del Comitato organizzatore della Città di tappa del Giro 2026.

Il Trofeo Senza Fine giunge ad Alessandria come ambasciatore di una storia sportiva e culturale che unisce generazioni, attraversando luoghi simbolo e coinvolgendo la comunità in un percorso coinvolgente. Un viaggio che vuole far “brillare i tornanti” del Trofeo Senza Fine di una passione autentica, capace di raccontare l’identità ciclistica del territorio e di immaginare le traiettorie future.

GLI APPUNTAMENTI DEL TROFEO SENZA FINE.

Martedì 7 aprile.

ore 13: Presentazione alla stampa del programma degli eventi collaterali, in Sala Giunta.

ore 14–19: esposizione del Trofeo Senza Fine presso il Piano nobile del Comune, apertura libera al pubblico.

ore 17.30: Alessandria Accende il Giro.

Presentazione alla cittadinanza del programma degli eventi collaterali e illustrazione della 13ª tappa Alessandria–Verbania con la partecipazione del vicedirettore di RaiSport, Andrea De Luca.

Mercoledì 8 aprile.

ore 8–18: esposizione del Trofeo Senza Fine presso il Piano nobile del Comune; apertura libera al pubblico.

Giovedì 9 e venerdì 10 aprile.

ore 10–19: esposizione del Trofeo Senza Fine al Museo Borsalino; apertura libera al pubblico.

Sabato 11 aprile.

ore 9–13 e 15–19: esposizione del Trofeo Senza Fine nel cortile coperto di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; apertura libera al pubblico.

Domenica 12 aprile.

ore 10–12 e 16–19: esposizione del Trofeo Senza Fine nel cortile coperto di Palazzo del Monferrato, sede del Museo ACdB; apertura libera al pubblico.