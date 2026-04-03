Ci sono le feste pasquali e Diano Marina registra quasi il tutto esaurito. Il bel tempo, la guerra che ha indotto la gente a rimanere in Italia e per di più l’apertura in sordina senza alcuna inaugurazione ma solo con l’abbattimento delle recinzioni di un tratto di Pista Ciclabile fino a Sant’Anna ha trasformato nella giornata di oggi, Venerdì santo, Diano Marina. I vacanzieri sono arrivati portando una boccata di ossigeno all’economia, come tanti si aspettavano.

Spiagge affollate, bar pieni, hotel e ristoranti tutti aperti come le gelaterie e i negozi. E anche se la passeggiata a mare non é il massimo (ma si spera venga rifatta nei prossimi anni) il fascino della città degli aranci rimane intatto quasi come succedeva negli anni Settanta.

Si registrano molti turisti stranieri, soprattutto tedeschi e Svizzeri specie nella zona di Sant’Anna dove tutti gli alberghi e alcune spiagge hanno aperto dopo la lunga pausa invernale.

Pochi giorni, fino a martedì prossimo, 7 aprile, ma un buon segnale per il turismo e l’economia dianese