Domenica 26 aprile, è in programma il terzo evento del progetto Derthona in Bici, finanziato da Sport e Salute S.p.A nell’ambito del bando “Bici in Comune” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani.

Una giornata in bicicletta dedicata alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del territorio nelle peculiarità della natura e dei prodotti enogastronomici. Franco Arcesati di Progetto Ambiente Scrivia llustrerà la fauna e la flora che vive nel Parco.

Sotto la direzione di guide cicloturistiche, delle associazioni FIAB e Enjoy the Trail, si percorreranno due itinerari:

10 km senza difficoltà tecniche percorribili con qualsiasi tipo di bicicletta.

20 km per mtbiker mediamente esperti con difficoltà di primo livello.

Per i più piccoli sarà aperto un campo scuola articolato dagli gli istruttori di Enjoy the Trail.

Per entrambi i percorsi e per il campo scuola sono obbligatori abbigliamento e calzature adeguate, oltre all’uso del casco.

Per il pranzo un picnic con i prodotti tipici del territorio: pane Grosso di Tortona, salame nobile del Giarolo, formaggio Montebore, frittata con patate rosse di Garbagna, baci di dama e tanto altro, accompagnato dalla degustazione di alcuni vini del Consorzio tutela vini dei Colli Tortonesi.

Al partecipante più piccolo, al partecipante più grande d’età, alla famiglia più numerosa, al gruppo di amici e alla coppia di innamorati, in ricordo sarà consegnato il libro Progetto Ambiente Scrivia.

L’evento è aperto a tutti con iscrizione gratuita ma obbligatoria al link https://servizionline.comune.tortona.al.it/portal/servizi/moduli/194/modulo