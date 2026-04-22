Il presidente Consiglio Comunale di Diano Marina Francesco Bregolin ha convocato in sessione ordinaria, la seduta della massima assise cittadina nella sala delle adunanze consiliari, per le ore 20:00 di martedì 28 aprile 2026, al fine di discutere e di deliberare le seguenti proposte all’ordine del giorno:
- Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 10.03.2026 (atti dal n. 13 al n. 19);
- Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025;
- Ratifica deliberazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con il n.50 in data 10/04/2026 ad oggetto “Ragioneria – variazione n.1 al bilancio di previsione 2026/2028 adottata in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 e 175 del TUEL – approvazione”;
- Variazione n.2 al bilancio di previsione finanziario 2026/2028. (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000);
- Mozione relativa all’individuazione di una zona da destinarsi alla creazione di un cimitero per animali, presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Diano domani” Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0010461 del 20.04.2026;
- Risposta all’interrogazione ad oggetto “Ciclovia tirrenica – tratto di diano marina” presentata dai consiglieri comunali del gruppo consiliare “Diano Marina” Gen. Marcello Dott. Bellacicco e Dott.ssa Elisabetta Borghi, in atti prot. N. 0010437 del 20.04.2026;
- Risposta all’interrogazione relativa alla progettualità della nuova pista ciclabile, presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Diano domani” Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0010461 del 20.04.2026;
- Risposta all’interrogazione relativa agli sversamenti a mare dei liquami fognari, presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Diano domani” Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0010461 del 20.04.2026;
- Risposta all’interrogazione relativa alla riqualificazione del centro storico, presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Diano domani” Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0010461 del 20.04.2026;
- Risposta all’interrogazione relativa al completamento del nuovo asilo nido in via rossini, presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Diano domani” Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0010461 del 20.04.2026;