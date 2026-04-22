“Per non dimenticare”. E’ il titolo dell’evento in programma sabato 25 aprile alle 18 in piazza Giuseppe Verdi a San Bartolomeo. Uno spettacolo di teatro civile di Nerina Neri Battistin che vedrà protagonista la Compagnia teatrale Teatro del Mutuo Soccorso.

“Per non dimenticare” è uno spettacolo di teatro civile nato dal desiderio di tenere viva la memoria degli eventi tragici che segnarono la nostra terra durante la Seconda Guerra Mondiale. L’autrice trae ispirazione da 6 lettere scritte da partigiani della prima zona Liguria prima di essere fucilati dai nazi-fascisti e cerca di descrivere le reazioni dei destinatari di quelle missive: una madre, un figlio, una moglie, un nonno, una fidanzata ed un prete cui tocca portare ai genitori, assieme alla missiva, la triste notizia della morte del figlio, un giovane chierico.

Lo spettacolo si sviluppa attraverso una voce narrante e sei monologhi, nei quali i destinatari di quelle lettere danno voce al dolore, allo sgomento e al coraggio di chi rimase. Il tutto è arricchito da proiezioni di immagini e musiche del periodo, che contribuiscono a creare un’atmosfera intensa e toccante.

L’obiettivo di Per non dimenticare è quello di preservare la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori della libertà, della pace e della dignità umana. È uno spettacolo pensato per essere rappresentato in teatri, scuole, sale comunali, biblioteche e in tutte quelle sedi in cui la memoria collettiva trova spazio per rinascere e farsi voce. “Per non dimenticare” non è solo uno spettacolo: è un atto di memoria condivisa, un momento di raccoglimento e riflessione che unisce teatro, storia e testimonianza civile.