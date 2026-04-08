Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile torna, presso il Palafiori di Sanremo, il salone Orientamenti della provincia di Imperia.

L’evento è organizzato dalla Regione Liguria con la collaborazione di Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Provinciale e Comune di Sanremo. La manifestazione vuole offrire supporto ai giovani e alle loro famiglie nel delicato momento della scelta da compiere al termine della scuola secondaria di primo grado (media). Sarà possibile, infatti, incontrare docenti ed esperti e scoprire l’intera offerta formativa provinciale presso gli stand degli istituti secondari di secondo grado e degli enti di formazione professionale (IeFP) del territorio.

“Oltre 600 persone prenotate, tra studenti e genitori, testimoniano già da ora il grande successo di questa iniziativa – dichiarano il vicepresidente regionale Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola-. Nel 2024 abbiamo riportato questa opportunità in provincia di Imperia dopo diversi anni di stop, i risultati ottenuti ci stanno dando ragione. I ragazzi e le loro famiglie potranno avere una panoramica completa della scelta formativa post scuole medie, confrontandosi di persona con tutti gli istituti e gli enti di formazione della provincia, che ringrazio per la disponibilità e partecipazione. Attraverso le risorse del Fondo sociale europeo, oltre ai nostri bandi di formazione, conciliazione vita-lavoro e introduzione al mondo dell’occupazione e dello sport, possiamo portare avanti, in maniera totalmente gratuita per l’utenza, iniziative come quella in oggetto. L’obiettivo è riuscire a fungere da guida per i nostri giovani accompagnandoli verso una scelta consapevole”.

“Con questa nuova edizione, Orientamenti si conferma punto di riferimento per gli studenti delle scuole superiori perché sa offrire risposte concrete a chi guarda al futuro con curiosità e ambizione, proponendo gli strumenti giusti per scegliere con consapevolezza – sottolinea il sindaco di Sanremo Alessandro Mager -. Parliamo di uno spazio privilegiato per discutere di giovani, educazione e cittadinanza attiva, grazie a un fitto calendario di appuntamenti che garantiscono partecipazione diffusa e inclusiva. Ringrazio dunque Regione Liguria per aver scelto ancora una volta Sanremo quale sede di Orientamenti: un’utile occasione di confronto tra istituzioni, esperti e famiglie per costruire insieme il domani delle nuove generazioni”.

La mattina (dalle ore 9 alle 13) l’ingresso sarà riservato alle classi accompagnate dai docenti, mentre l’apertura al pubblico sarà dalle ore 14.30 alle 17.30.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione su: www.orientamenti.regione.liguria.it

Per maggiori informazioni e supporto scrivere a: eventi@saloneorientamenti.it