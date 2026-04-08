Uscire dai centri sanitari per andare incontro alle persone nei luoghi della vita quotidiana. È questo lo spirito che anima Il Piazzale della Prevenzione, evento che si propone di avvicinare cittadini e sistema sanitario, per creare uno spazio di dialogo diretto, accessibile e concreto.

Il Piazzale della Prevenzione è organizzato dall’Associazione Cuore in Movimento con SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) e AIP (Associazione Italiana Psicogeriatria), in collaborazione con ASL1, la Consulta delle Associazioni di Volontariato e il Forum Imperiese del Terzo Settore, la rete che riunisce associazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, cooperative sociali ed enti impegnati nel benessere delle persone.

L’evento si articola in due momenti distinti e complementari: un Convegno scientifico al Centro Congressi del Teatro Ariston — rivolto ai professionisti della salute ma aperto al pubblico — e un’area pubblica in Piazza Borea d’Olmo, dove le Associazioni di volontariato del Terzo Settore e di ASL1 permetteranno a chiunque di informarsi e confrontarsi sull’importanza della prevenzione. Un approccio globale che unisce competenza medica e partecipazione civica.

Il programma del convegno affronta temi di grande rilevanza clinica e sociale: dalla medicina della gentilezza all’approccio Slow Medicine, dalla fragilità invisibile alle nuove strategie terapeutiche nel diabete, fino alla salute del cervello e al benessere alimentare. A chiudere la giornata, in piazza, si terranno un cooking show con la food blogger Raffaella Fenoglio e uno spettacolo musicale con la Cassini’s Band e gli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo, diretti dal Prof. Claudio Iezzi.

Programma del convegno scientifico

Comitato scientifico

Dott. Carlo Serrati · Dott. Giovanni Cenderello · Dott. Giovanni Mascelli

08:30 – 09:15

Registrazione e saluti delle Autorità

09:15 – 09:50

“La Gentilezza: un approccio innovativo nella presa in cura”

Lezione magistrale di Marco Trabucchi — Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia

09:55 – 10:15

“La diagnosi ad ogni costo è sempre la scelta giusta? L’approccio Slow Medicine”

Massimiliano Uccelli — Dir. SC Medicina Sanremo

10:15 – 10:35

“La fragilità che non si vede: tra vulnerabilità e invisibilità”

Alberto Cella — Dir. Distretto Sanitario Savonese, ASL 2

10:35 – 10:50

“La prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico”

Giovanni Mascelli — Cardiologo

10:50 – 11:05

“Il Medico di Medicina Generale: il primo alleato della prevenzione”

Alice Cipolli — Medico di Medicina Generale, Associazione Medici “Riviera dei Fiori”

11:05 – 11:25

Coffee Break

11:25 – 11:45

“Non solo Insulina: le nuove strategie terapeutiche nel diabete”

Alberto Aglialoro — Resp. SSD Endocrino metabolica, ASL 1

11:45 – 12:05

“La gestione della terapia antibiotica nel paziente con pluripatologie”

Giovanni Cenderello — Dir. SC Malattie Infettive, ASL 1

12:05 – 12:45

“La salute del cervello”

Carlo Serrati — Coordinatore DIAR Neuroscienze e Fisiatria

12:45 – 13:00

“La salute vien mangiando: approccio scientifico al benessere quotidiano”

Silvia Bongiovanni — Coordinatore Dietisti, SSD Nutrizione Clinica

A seguire in Piazza Borea d’Olmo

“C’è più gusto a fare prevenzione” — Cooking show in Piazza Borea d’Olmo

Raffaella Fenoglio, food blogger

La partecipazione al convegno ECM è gratuita previa compilazione del relativo modulo di iscrizione da firmare e inviare a ordineinfermierimperia@gmail.com.

Scarica il modulo di iscrizione: https://www.cuoreinmovimento.it/wp-content/uploads/2026/03/SCHEDA_ISCRIZIONE_CORSO_11_APRILE_2026_SANREMO.pdf

IL TERZO SETTORE PER LA PREVENZIONE

Il Forum Imperiese del Terzo Settore è la rete che riunisce associazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, cooperative sociali ed enti impegnati nella promozione del benessere delle persone e delle comunità. Attraverso la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni, il Forum promuove iniziative dedicate alla prevenzione, alla salute e alla qualità della vita.

Le sue attività si inseriscono anche nella visione di One Health, che riconosce come la salute umana sia strettamente collegata alla salute degli animali e dell’ambiente. Favorendo la partecipazione e il lavoro in rete tra realtà diverse, il Terzo Settore contribuisce a sviluppare comunità più consapevoli, attente alla prevenzione e capaci di prendersi cura del proprio territorio.

Un impegno condiviso per promuovere salute, solidarietà e benessere per tutti. All’evento in piazza partecipano: Cuore in Movimento Odv, LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, SPES APS, L’Ancora Cooperativa Sociale, Jobel Cooperativa Sociale, UISP Imperia, Centro Ascolto Caritas Sanremo Odv, Effetto Farfalla Aps, Anffas Imperia Ets, Centro Promozione Famiglia Odv, Arci Imperia Aps, Noi 4 You, Agesci Alpi Liguri, Croce Rossa Italiana sezione di Sanremo, Centro aiuto alla vita Aps, AnGSA Imperia Aps, Confcooperative Federsolidarietà, AGDP Ponente ligure.

Durante la mattinata, spettacolo musicale con la Cassini’s Band e gli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo, diretti dal Prof. Claudio Iezzi.

SEMINIAMO SALUTE – Attività in piazza a cura di ASL 1

Seminiamo gesti che salvano la vita

Esercitazioni di BLS e disostruzione delle vie aeree.

Casa dolce casa: impariamo la sicurezza giocando

Prevenzione degli incidenti domestici.

Amico Bau: impariamo il linguaggio del nostro cane

Pillole di veterinaria per una convivenza serena.

Seminiamo Prevenzione

Informazioni e prenotazioni per gli screening oncologici.

Seminiamo salute: chiedi al medico

Specialisti ASL e Medici di famiglia a disposizione per domande, consigli e brevi pillole di prevenzione.