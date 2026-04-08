Era nata durante la Prima guerra mondiale, ed esattamente il 19 gennaio 1917 ed é deceduto ieri, martedì 7 aprile. Ci riferiamo ad Assunta Lavaselli, senza dubbio una delle tortonesi più anziane di sempre avendo raggiunto l’età di 109 anni.

A dare il triste annuncio le figlie Rosangela e Valeria con i nipoti Matteo, Marco, Edoardo e Filippo. I funerali sono previsti domani, giovedì 9 giugno in Duomo a Tortona.

Assunta Lavaselli era originaria di Momperone e la foto che pubblichiamo era quella apparsa sul giornale 9 anni fa, domenica 22 gennaio 2017, quando nella cornice dell’agriturismo “Ca dell’aglio” Assunta aveva festeggiato i cento anni insieme ai familiari e alla Pro loco di Momperone che aveva voluto essere presente ai festeggiamenti. per i 100 anni compiuti dalla compaesana Assunta Lavaselli in quanto un simile traguardo non deve essere ricordato solo dai parenti ma condiviso anche con tutti gli amici di una vita passata insieme.

A tale proposito il presidente Mario Martinelli le aveva consegnato una pergamena a testimonianza di tutta la stima e l’affetto che la popolazione ha sempre avuto nei suoi confronti.

Nelle foto di allora il momento della cerimonia e la festeggiata con le figlie Rosangela e Valeria