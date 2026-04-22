Novi Ligure – Il territorio della locale Compagnia Carabinieri è stato oggetto di un’ampia operazione di monitoraggio che ha interessato le principali arterie stradali periferiche, con particolare attenzione alle direttrici che conducono verso il confine ligure. L’attività ha visto l’impiego coordinato del personale delle Stazioni di Capriata, Mornese, Voltaggio, Arquata, Rocchetta e Cabella, che hanno ricevuto il supporto dei Carabinieri di PozzoloFormigaro. Quest’ultima unità opera abitualmente lungo le vie provinciali che collegano il basso Piemonte all’entroterra genovese, aree dove i passaggi delle pattuglie sono stati intensificati per garantire una maggiore capillarità del servizio. L’intervento si è configurato come un servizio di controllo straordinario, pianificato con l’obiettivo primario di innalzare i livelli di sicurezza e prevenire condotte illecite in zone spesso transitate da flussi veicolari consistenti.

Durante le diverse fasi del dispositivo, ogni pattuglia coinvolta ha proceduto all’identificazione di numerosi conducenti. L’attenzione degli operanti si è concentrata sia sugli automobilisti che sui motociclisti, sottoposti a verifiche documentali e ad accertamenti tecnici. Una parte rilevante dell’attività è stata dedicata alla prevenzione dei rischi stradali, attraverso l’esecuzione sistematica di test alcolimetrici volti a verificare l’idoneità alla guida dei soggetti fermati.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno individuato alcune persone ritenute responsabili di irregolarità di natura penale, emerse grazie all’approfondimento dei dati anagrafici effettuato sul posto, che sono state denunciate a piede libero per alterazione di documenti di identità.

L’esito dell’attività sottolinea l’efficacia del presidio territoriale nel contrastare la delittuosità e nel mantenere costante il monitoraggio della circolazione.

La presenza dei Carabinieri lungo le strade provinciali mira a consolidare la tutela della collettività, rispondendo alla necessità di una vigilanza rigorosa e professionale in ogni quadrante della giurisdizione.