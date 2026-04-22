Alessandria – Prosegue l’impegno dell’Arma nel settore della formazione alla cultura della legalità tra i giovani studenti del territorio. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della locale Compagnia hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Superiore “Volta” per una conferenza dedicata a temi di stretta attualità e rilevanza sociale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di un centinaio di ragazzi delle classi quarte e quinte. Durante l’incontro, i Carabinieri hanno approfondito il delicato argomento relativo alle sostanze stupefacenti, illustrando non solo le conseguenze giuridiche legate alla detenzione e allo spaccio, ma anche i gravi rischi per la salute derivanti dal consumo di droghe. L’esposizione dei Carabinieri si è soffermata sull’importanza della prevenzione e sulla consapevolezza delle proprie scelte individuali. Oltre al contrasto alle dipendenze, la sessione ha offerto un importante momento di orientamento scolastico e professionale. I Carabinieri hanno infatti presentato ai diplomandi le diverse opportunità di carriera offerte dall’Istituzione, spiegando le modalità di accesso alle Accademie e ai vari ruoli operativi. L’uditorio ha mostrato grande interesse per l’attività svolta dai Carabinieri, ponendo numerose domande al relatore, il Comandante della locale Compagnia, Maggiore Carlo Alberto Evangelista.

L’evento si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione tra il mondo della scuola e i Carabinieri, volto a rafforzare il legame di fiducia tra i cittadini di domani e le Forze dell’Ordine e a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del rispetto delle regole e della sicurezza collettiva.