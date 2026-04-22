L’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha partecipato oggi, in qualità di relatore, al convegno organizzato dalla Cisl di Imperia, presso la sala Multimediale della Camera di Commercio, dedicato al trasporto pubblico locale.

L’assessore Scajola ha ripercorso gli stanziamenti disposti dalla Regione Liguria, negli ultimi anni, in favore delle aziende TPL liguri e, in particolare, per quella imperiese RT.

“Dalla ripartizione 2023 a quella più recente, fatta a gennaio 2026 e dedicata alle risorse 2025, la Provincia di Imperia ha avuto un incremento di oltre 2,3 milioni di euro da mettere a disposizione per la Riviera Trasporti. Siamo arrivati a 14,8 milioni di euro di risorse annue dal Fondo nazionale trasporti, mai l’imperiese ne aveva ricevute così tante – spiega l’assessore Scajola -. A queste vanno aggiunte quelle destinate al rinnovo della flotta autobus. Già oggi l’azienda può contare su una programmazione fino al 2033 che prevede lo stanziamento di 6,6 milioni di euro complessivi con i quali, tra le altre cose, è previsto anche un importante lavoro di elettrificazione sul deposito di Sanremo. Il potenziamento del trasporto pubblico locale è una delle priorità dell’amministrazione Bucci e credo che queste cifre lo dimostrino. Siamo, inoltre, pronti a introdurre, a breve, in via sperimentale la bigliettazione elettronica anche nel territorio imperiese dopo averlo fatto, con successo, su TPL Savona. Questo sistema consentirà un accesso più semplice, rapido e alla portata di tutti agli autobus con un investimento regionale, complessivo, da 22 milioni di euro”.