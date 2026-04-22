Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in missione istituzionale a Bruxelles, hanno incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Al centro dell’incontro le politiche dell’Unione e il ruolo strategico delle Regioni.

“Con la presidente Metsola ci siamo confrontati sui principali dossier all’esame del Parlamento europeo di interesse per le nostre Regioni – commenta il presidente Bucci -: dal negoziato sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (MFF), ai temi della competitività, dell’innovazione e della transizione energetica, sempre più centrali per i territori. È stato un incontro positivo, il dialogo con le istituzioni europee è essenziale per costruire politiche sempre più vicine alle esigenze dei cittadini e delle imprese”.

“Il confronto con i massimi vertici dell’Europa è per noi strategico e prezioso – dichiara il presidente Cirio -. Con la presidente Metsola oggi abbiamo affrontato i tanti temi che coinvolgono le Regioni nel rapporto con l’Europa, a partire dalla transizione economica e energetica, la competitività dei nostri territori, lo sviluppo delle nostre comunità e delle nostre imprese. Il Nord Ovest italiano oggi è il motore del Paese e una delle zone più dinamiche dell’Europa è la collaborazione tra le nostre Regioni, in Europa e nel mondo, rappresenta la strategia corretta per rafforzare il nostro ruolo e il nostro coinvolgimento nei processi e nelle sfide del mondo globale”.

Nel pomeriggio presso la Commissione Europea i governatori hanno incontrato la Commissaria per la Ricerca e l’Innovazione, Ekaterina Zaharieva, il Commissario per la Salute, Olivér Várhelyi e il Direttore generale della DG Connect, Roberto Viola.