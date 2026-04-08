Alessandria – Si è tenuto presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” un incontro dedicato alla legalità, che ha visto la partecipazione attiva di circa 150 alunni del biennio. L’iniziativa, inserita in un più ampio progetto di sensibilizzazione promosso dall’Arma dei Carabinieri, ha focalizzato l’attenzione su tematiche di stringente attualità quali il bullismo e la violenza di genere. L’evento si è articolato in due distinte sessioni mattutine, la prima dalle ore 8:00 alle 9:30 e la seconda dalle 9:30 alle 11:00, permettendo così un confronto diretto e approfondito con i giovani studenti. A coordinare l’attività è stato il Maggiore Carlo Alberto Evangelista, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, il quale ha illustrato le dinamiche delittuose legate ai comportamenti vessatori e le conseguenze giuridiche derivanti da tali condotte. Durante il dibattito, i Carabinieri hanno analizzato le diverse forme di prevaricazione che possono manifestarsi sia in ambito scolastico sia attraverso l’uso dei social network, evidenziando l’importanza della denuncia e del sostegno alle vittime. Particolare rilievo è stato dato alla prevenzione della violenza domestica e relazionale, spiegando gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento vigente. Gli studenti hanno mostrato vivo interesse, ponendo quesiti riguardanti i compiti quotidiani svolti da ogni pattuglia sul territorio e le modalità di intervento in situazioni di emergenza.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di proseguire la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i Carabinieri per promuovere una cultura del rispetto e della convivenza civile tra le nuove generazioni. L’Arma conferma così il proprio impegno costante nella formazione dei cittadini di domani attraverso il dialogo diretto e la prossimità.