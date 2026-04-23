Il Comune di Diano Marina celebra l’81º anniversario della liberazione sabato 25 aprile con un programma molto intenso: alle 7:30 raduno in piazza Martiri della Libertà di Diano Marina, alle 7:50 partenza dell’autocolonna e omaggio a cippi e lapidi in tutto il Golfo Dianese secondo questo programma: alle otto al campo sportivo di Diano Marina alle 8:10 Diano Castello alle 8:20 San Sebastiano alle 8:30 Diano Arentino alle 8:40 monumento a Diano Borrello, alle 9 Diano Borganzo alle 9:20 Diano San Pietro alle 9:45 Cervo alle 10:15 località Molino del fico di San Bartolomeo Al Mare alle 10:30 San Bartolomeo Al Mare.

Alle 10:15 Diano Marina in Piazza martiri della Libertà ingresso ed esibizione degli alunni delle classi dell’Istituto Comprensivo statale di Diano Marina. Alle 10:30 ingresso della banda città di Diano Marina con l’esibizione musicale e alle 11 l’inizio della celebrazione ufficiale in Piazza Martiri della libertà con ritrovo delle autorità e dei cittadini a che avrà come oratore il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi. Alle 11:45 premiazione delle classi che hanno partecipato al concorso del 25 aprile e alle 12 formazione del corteo per la deposizione di una corona sul monumento dei caduti per la liberazione delle due guerre mondiale monumento all’animi. Nel mediato pomeriggio Cervo alle 10 alle 13 picnic porte condividi presso il Parco del Ciapà ricordo del 25 aprile alle 17 sempre a Cervo protagonista le donne della resistenza della provincia di Imperia Daniela Cassini e Gabriella Badano presso l’oratorio di Santa Caterina.

La manifestazione vuole ricordare i valori della pace e dell’indipendenza e della giustizia sociale che sono l’insegnamento universale, morale ed ideale che la Resistenza ha trasmesso. L’impegno riaffermarli, giorno per giorno, deve essere sempre più fermo né ricordo coloro che sono accaduti per la libertà. La cittadinanza e le associazioni e i partiti democratici e le scolaresche sono invitate a partecipare con gonfalone e bandiera alla celebrazione che si svolgerà, appunto a Diano Marina secondo il programma enunciato.