Al Museo Orsi in via Emilia, l’istituto Marconi ha organizzato oggi e continuerà domani, il consueto evento “Una bussola per il futuro” per illustrare agli studenti degli ultimi anni delle superiori quali sono le opportunità di lavoro sul nostro territorio, facendoli entrare in contatto direttamente con aziende, professionisti, università e forze dell’ordine. Una opportunità concreta per consentire alle ragazze e ai ragazzi di decidere in maniera consapevole quale strada intraprendere per il loro futuro.

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