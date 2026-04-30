Anche il Comune di Novi Ligure aderisce alle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Croce Rossa, che ricorre l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henri Dunant. Questa mattina il Sindaco, Rocchino Muliere, ha ricevuto i rappresentanti del Comitato locale della Croce Rossa Italiana per la consegna ufficiale della bandiera. Il vessillo è stato esposto all’esterno del municipio, dove rimarrà fino al 10 maggio, come segno tangibile dell’importante ruolo che la CRI svolge quotidianamente a supporto della comunità e delle persone più vulnerabili. L’Amministrazione ha inoltre disposto l’illuminazione scenografica in rosso della fontana di piazza Dellepiane tra l’8 e il 9 maggio. Con questa iniziativa, il Comune intende valorizzare l’impegno costante dei volontari e il legame profondo che unisce la Croce Rossa al territorio novese.

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