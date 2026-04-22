Casale Monferrato – Una nuova iniziativa volta a contrastare il fenomeno dei raggiri è stata avviata dalla locale Compagnia Carabinieri nel quadro dell’attività di prevenzione strutturata per informare e proteggere la cittadinanza, con un focus specifico sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, rappresentata in occasione della presentazione in Sala Consiliare dal Sindaco Capra e dal Presidente Secco, e ha visto la partecipazione attiva della società Energica s.r.l. di Casale Monferrato. Grazie alla volontà del Presidente della società Energica, sono state prodotte calamite e adesivi da apporre su superfici domestiche e porte che riportano consigli utili, fungendo da costante supporto visivo per la prevenzione.

Il progetto prevede una serie di incontri pubblici sul territorio durante i quali i Carabinieri forniranno consigli pratici per riconoscere e neutralizzare i tentativi di frode. A supporto della campagna, i Carabinieri distribuiranno gratuitamente i gadget studiati per fungere da promemoria costante, così da mantenere alta l’attenzione dei residenti.

I malviventi agiscono spesso con modalità spregiudicate, utilizzando contatti telefonici, telematici o presentandosi direttamente al domicilio delle vittime. I truffatori fanno leva sugli affetti personali per sottrarre denaro e oggetti preziosi a persone anziane o fragili. Questa azione informativa prosegue il percorso intrapreso nel 2024, che ha già fatto registrare risultati positivi. Molti cittadini sono infatti riusciti a sventare i reati evitando di aprire la porta a sedicenti addetti del gas o dell’acquedotto, avvisando tempestivamente il 112 e permettendo ai Carabinieri di intervenire e arrestare o denunciare gli autori dei reati.

Il Capitano Valerio Azzone, Comandante della Compagnia Carabinieri, ha sottolineato come la consapevolezza dei rischi sia lo strumento principale per garantire la sicurezza.