Casale Monferrato – La città è stata teatro di un vasto servizio di controllo straordinario volto a incrementare la sicurezza percepita dai cittadini e a prevenire fenomeni di illegalità.

L’attività, coordinata dai Carabinieri della locale Compagnia, ha visto l’impiego massiccio di diverse articolazioni dell’Arma, con l’obiettivo primario di monitorare le aree urbane maggiormente interessate dalla vita notturna e dal transito di persone. L’esigenza dell’intervento è scaturita da recenti segnalazioni riguardanti alcuni episodi di disturbo e potenziali criticità rilevate nei pressi di pubblici esercizi, circostanze che hanno indotto i Carabinieri a pianificare un’azione incisiva per contrastare in particolare il consumo e lo spaccio di stupefacenti tra le fasce più giovani della popolazione.

Il dispositivo messo in campo è stato particolarmente articolato e ha visto la partecipazione della locale Stazione supportata dai colleghi di Gabiano, Ticineto, Murisengo e Vignale Monferrato. Per garantire una copertura completa sotto ogni profilo ispettivo, ai Carabinieri territoriali si sono uniti gli specialisti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e le unità del nucleo cinofili. La presenza di queste componenti ha permesso di svolgere verifiche approfondite non solo su strada, ma anche all’interno di locali pubblici ed esercizi commerciali del territorio. Durante le operazioni, ogni pattuglia ha operato con discrezione e fermezza, procedendo all’identificazione di numerose persone e al controllo di diversi veicoli in transito nelle principali arterie di accesso alla città.

Il personale dell’Aliquota Radiomobile, oltre a garantire il consueto servizio di pronto intervento per le emergenze, è stato impiegato nel monitoraggio della circolazione stradale. Utilizzando l’etilometro, i Carabinieri hanno effettuato accertamenti mirati per prevenire la guida sotto l’influenza dell’alcool, fattore di rischio determinante per la sicurezza degli utenti della strada. L’integrazione tra le diverse componenti dell’Arma ha consentito di creare una rete di sorveglianza fitta e capillare, attiva dalle prime ore della sera fino a notte inoltrata.

L’attività ispettiva nei locali pubblici, condotta con il supporto tecnico dei reparti specializzati, ha mirato a verificare il rispetto delle norme amministrative e la salubrità dei prodotti offerti all’utenza. L’apporto dei cinofili è risultato fondamentale nelle fasi di perquisizione e ricerca di sostanze illecite, permettendo ai Carabinieri di ispezionare accuratamente bagagli e mezzi di trasporto laddove l’atteggiamento dei fermati apparisse sospetto. Questa tipologia di prevenzione rappresenta uno strumento essenziale per scoraggiare comportamenti antisociali e garantire che la frequentazione dei luoghi di aggregazione avvenga in una cornice di assoluta legalità. Al termine del servizio, il bilancio dell’operazione ha confermato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul territorio, consolidando il rapporto di fiducia tra la popolazione e i Carabinieri.