San Sebastiano Curone – Un importante momento di formazione rivolto agli alunni delle classi seconda e terza media dell’Istituto Comprensivo Franco Anselmi, volto a diffondere la cultura della legalità tra le giovani generazioni, ha visto la partecipazione del Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna.

Durante l’evento, i Carabinieri hanno approfondito tematiche di stretta attualità che coinvolgono direttamente la fascia adolescenziale, stimolando una riflessione profonda sul concetto di responsabilità individuale e collettiva. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni che richiedono una soglia di attenzione sempre più elevata. I Carabinieri hanno illustrato l’importanza del rispetto delle regole di civile comportamento, spiegando come il vivere sociale si fondi su un equilibrio di diritti e doveri. Nel corso del dibattito, sono stati inoltre offerti preziosi consigli per una sicurezza consapevole durante la navigazione sul web, mettendo in guardia i ragazzi dai rischi legati alla condivisione di dati sensibili e all’utilizzo improprio dei social network.

L’incontro si è concluso con numerose domande poste dagli studenti, a cui i Carabinieri hanno risposto con chiarezza, ribadendo la funzione dell’istituzione quale punto di riferimento per la protezione della comunità e la prevenzione dei reati.