È stato inaugurato oggi il “Maggio dei Parchi 2026”, l’appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure.

“Il “Maggio dei Parchi” è un’iniziativa ormai consolidata che ogni anno valorizza in modo straordinario il nostro patrimonio ambientale” – dice l’assessore ai Parchi Alessandro Piana.

Il tema scelto per l’edizione 2026 da Europarc Federation, “Uniti dalla natura”, sottolinea l’importanza delle connessioni ecologiche, sociali e istituzionali.

“È proprio grazie a queste reti – prosegue Piana – che i nostri ecosistemi riescono a prosperare e ad affrontare le sfide sempre più complesse poste dal cambiamento climatico. I Parchi della Liguria rappresentano un modello virtuoso: realtà diverse, ma unite da un obiettivo comune, quello di proteggere la biodiversità, promuovere uno sviluppo sostenibile e mantenere vive le tradizioni locali”.

Dalle aree montane dell’entroterra fino alla fascia costiera, i parchi liguri raccontano un territorio ricco di identità, cultura e paesaggi unici.

“Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a scoprire e rispettare questi luoghi attraverso escursioni, visite guidate, incontri e attività didattiche – conclude Piana – Come Regione Liguria continueremo a sostenere con convinzione il sistema delle aree protette, perché investire nei Parchi significa investire nel futuro delle nostre comunità”.

L’iniziativa si articolerà per tutto il mese di maggio fino al 4 giugno, con un ricco programma di appuntamenti diffusi su tutto il territorio regionale.

Al seguente link la scheda con tutte le iniziative: https://www.swisstransfer.com/d/ce3bde11-1cf2-4e31-b043-71c874ea05e9