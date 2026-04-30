Conto alla rovescia per la 13ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea. Il tradizionale evento dedicato all’oliva taggiasca, al Moscatello di Taggia e alle eccellenze del territorio è in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio.

L’inaugurazione, con la presenza delle istituzioni e di tutti i soggetti organizzatori, è fissata per domani 1° maggio alle 11.00 in piazza Cavour.

Quello del “cuciniere” Luca Pappagallo è un atteso ritorno, dopo il successo dello showcooking dello scorso anno in piazza Cavour. Personaggio televisivo e star del web, con oltre 3 milioni di follower sui social, conduce il programma “In Cucina con Luca Pappagallo” su Food Network, dove propone piatti semplici e gustosi realizzati con pochi ingredienti. Autore di numerosi libri di cucina, è stato anche tra i volti più noti della trasmissione “La prova del cuoco” di Antonella Clerici. Le sue ricette sono disponibili anche sul seguitissimo sito www.casapappagallo.it. Sabato 2 maggio alle 16.30 tornerà in piazza Cavour per cucinare, e far assaggiare ai presenti, la sua Pasta alla Pantesca con olio extravergine locale e le olive taggiasche.

Renata Briano, ex europarlamentare, è autrice del blog “La nostra Politica in Cucina” su GialloZafferano (https://blog.giallozafferano.it/renatabriano/) e sui canali social, dove conta circa 900 mila follower tra Instagram, Facebook e TikTok. Le sue ricette, in equilibrio tra tradizione e innovazione, valorizzano i prodotti tipici e i piatti della cucina ligure. In occasione della manifestazione presenterà il suo libro “Dai monti al mare”, venerdì 1° maggio alle 18.00 in piazza Cavour.

L’edizione di quest’anno si amplia sotto numerosi aspetti: l’area espositiva con produttori e artigiani locali, oltre a piazza Cavour e via Soleri, si espanderà includendo anche via Roma, via Mazzini, piazza Eroi Taggesi e piazza Garibaldi. Quest’ultima ospiterà una delle principali novità di quest’anno: lo Street Food delle Pro Loco, un’area dedicata alla degustazione di alcuni piatti tipici del nostro territorio. Di seguito l’offerta che sarà data ai visitatori della manifestazione:

Proloco Taggia: Frisciöi de gé e de bacalà

Frisciöi de gé e de bacalà Comitato Festeggiamenti per Ceriana: Salsiccia alla Cerianasca

Salsiccia alla Cerianasca Tersö Sêia e Ancöi APS: Tortello di Terzorio

Tortello di Terzorio Proloco Molini di Triora: lumache

lumache Castellaro Ti vengo a cercare: stroscia e torte liguri

stroscia e torte liguri Birra Artigianale

E Altri Piatti della tradizione ligure: ravioli di borragine; trofie con guazzetto di cozze, vongole, calamari e gamberi; focaccia alla birra, sardenaira, focaccia alle cipolle

La manifestazione è organizzata dal Comune di Taggia, dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e la sua Azienda Speciale, in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella e il patrocinio di Regione Liguria e ANCI Liguria. Collaborano inoltre le associazioni Produttori Moscatello di Taggia e L’Oro di Taggia, l’Associazione Città dell’Olio, il CeSVin – Centro Internazionale per lo Studio della Storia della Vite e del Vino, l’Aibes, l’ente Parco Alpi Liguri, l’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi, la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera e le associazioni di categoria.

Come da tradizione parteciperanno anche i Comuni di Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pompeiana, Terzorio e Triora.

Oltre agli appuntamenti con gli ospiti speciali, il programma di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea propone numerosi showcooking, incontri tematici, momenti di spettacolo e tante iniziative dedicate ai più piccoli.

Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA COMPLETO

Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea

1-2 MAGGIO 2026

Appuntamenti fissi (dalle 10,00 alle 19,00) di venerdì 1 e sabato 2 maggio:

Battesimo della sella con i pony Patti e Pegasus a cura del Jec Ranch (Piazza Eroi Taggesi)

con i pony Patti e Pegasus a cura del (Piazza Eroi Taggesi) “Artè in Taggia” esposizione fotografica di Corteo Storico, Fulgari e paesaggi della Valle e del mare

esposizione fotografica di Corteo Storico, Fulgari e paesaggi della Valle e del mare Il Clan dell’artiglio campo medievale con combattimenti e rievocazioni storiche (via Mazzini)

Venerdì 1° maggio:

ore 10,00 Apertura stand prodotti tipici ed artigianato

ore 11,00 Apertura stand gastronomici PROLOCO delle Valli (p.zza Garibaldi)

PROLOCO delle Valli (p.zza Garibaldi) ore 11,00 Visita Guidata Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11)

Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11) ore 11,00 Inaugurazione con autorità e presentazione “Aspettando il Convegno Internazionale: Una storia della qualità dei vini e dei diversi attori di tale qualità. Modelli, pratiche e normative “ (p.zza Cavour)

con autorità e presentazione “Aspettando il Convegno Internazionale: Una storia della qualità dei vini e dei diversi attori di tale qualità. Modelli, pratiche e normative “ (p.zza Cavour) ore 14,00 Partenza Trekking urbano da p.zza Cavour: “Dal Castello all’antica devozione di S. Maria Maddalena: luoghi, rituali ed economia”. L’itinerario, percorrendo le antiche vie con portali e bastioni, dal quartiere benedettino del Colletto raggiungerà l’acropoli dell’abitato storico con ingresso al Castello-fortezza; Chiesa S. Lucia, sede della Compagnia di Santa Maria Maddalena del Bosco

da p.zza Cavour: “Dal Castello all’antica devozione di S. Maria Maddalena: luoghi, rituali ed economia”. L’itinerario, percorrendo le antiche vie con portali e bastioni, dal quartiere benedettino del Colletto raggiungerà l’acropoli dell’abitato storico con ingresso al Castello-fortezza; Chiesa S. Lucia, sede della Compagnia di Santa Maria Maddalena del Bosco ore 14,45 “Taggia e i suoi uomini più illustri – Da San Benedetto a Giovanni Ruffini”. Spettacolo teatrale itinerante con partenza da p.zza Cavour con Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico e Marino Longo, Sergio Raimondo e Graziella Tufo (replica ore 17,00)

– Da San Benedetto a Giovanni Ruffini”. Spettacolo teatrale itinerante con partenza da p.zza Cavour con Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico e Marino Longo, Sergio Raimondo e Graziella Tufo (replica ore 17,00) ore 15,00 Fulvio Belmonte “Valli d’Oneglia e Maro. Personaggi Curiosità e Memorie.” Antea edizioni Presenta Alessandro Carassale (p.zza Cavour)

“Valli d’Oneglia e Maro. Personaggi Curiosità e Memorie.” Antea edizioni Presenta Alessandro Carassale (p.zza Cavour) ore 15,45 “Biodiversità in Valle Argentina” Attraverso immagini e video, vi porteremo a visitare un territorio unico tra borghi e natura. A cura di Wildlife in Valle Argentina (p.zza Cavour)

Attraverso immagini e video, vi porteremo a visitare un territorio unico tra borghi e natura. A cura di Wildlife in Valle Argentina (p.zza Cavour) ore 16,30 “L’Olio Extravergine di oliva taggiasca e il suo abbinamento in cucina” a cura dell’ Ass. Oro di Taggia (p.zza Cavour)

(p.zza Cavour) ore 17,00 Showcooking “Raviolo bicolore branda e moscatello” acon i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi e Agri-enoturismo Terre del Moscatello (p.zza Cavour)

e Agri-enoturismo Terre del Moscatello (p.zza Cavour) ore 18,00 “Dai monti al mare – Ricette liguri di Renata Briano” Erga edizioni Un incontro sulla vera storica cultura gastronomica ligure (p.zza Cavour)

Erga edizioni Un incontro sulla vera storica cultura gastronomica ligure (p.zza Cavour) ore 18,45 Aibes Nazionale presenta “Martini Noir” (p.zza Cavour)

Sabato 2 maggio

ore 10,00 Apertura stand prodotti tipici ed artigianato

ore 10,30 Partenza Trekking urbano da p.zza Cavour: “Lo sviluppo barocco di Taggia e il Santuario diocesano della Madonna Miracolosa”: i luoghi che testimoniano l’importante sviluppo urbanistico di Taggia nel Seicento, con al centro i cantieri più importanti, il monumentale Santuario della Madonna Miracolosa, l’Oratorio dei S.S. Sebastiano e Fabiano (o dei Bianchi) con l’antico crocifisso processionale e l’Oratorio della Santissima Trinità (o dei Rossi) fino al monumentale ponte antico sul torrente Argentina.

da p.zza Cavour: “Lo sviluppo barocco di Taggia e il Santuario diocesano della Madonna Miracolosa”: i luoghi che testimoniano l’importante sviluppo urbanistico di Taggia nel Seicento, con al centro i cantieri più importanti, il monumentale Santuario della Madonna Miracolosa, l’Oratorio dei S.S. Sebastiano e Fabiano (o dei Bianchi) con l’antico crocifisso processionale e l’Oratorio della Santissima Trinità (o dei Rossi) fino al monumentale ponte antico sul torrente Argentina. ore 11,00 Apertura stand gastronomici PROLOCO della Valle (p.zza Garibaldi)

PROLOCO della Valle (p.zza Garibaldi) ore 11,30 “Profumo di Liguria: il basilico” workshop sul vero pesto ligure (p.zza Cavour)

(p.zza Cavour) ore 15,00 Visita Guidata Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11)

Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11) ore 15,00 Degustazione guidata Olio EVO bio dell’IIS Ruffini di Imperia (p.zza Cavour)

ore 15,30 Identità. Storie di Imprese “coltivate” dalla Cucina a cura di Renata Cantamessa – Fata Zucchina (p.zza Cavour). Tradizione, innovazione e identità convivono ogni giorno nel lavoro di produttori, ristoratori eartigiani della filiera gastronomica.

a cura di Renata Cantamessa – Fata Zucchina (p.zza Cavour). Tradizione, innovazione e identità convivono ogni giorno nel lavoro di produttori, ristoratori eartigiani della filiera gastronomica. ore 15,30 “Taggia e i suoi uomini più illustri – Da San Benedetto a Giovanni Ruffini”. Spettacolo teatrale itinerante con partenza da p.zza Cavour con Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico e Marino Longo, Sergio Raimondo e Graziella Tufo

– Da San Benedetto a Giovanni Ruffini”. Spettacolo teatrale itinerante con partenza da p.zza Cavour con Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico e Marino Longo, Sergio Raimondo e Graziella Tufo ore 16,30 Luca Pappagallo Show cooking (p.zza Cavour)

Show cooking (p.zza Cavour) ore 17,00 Presentazione del Centro Interdipartimentale di studi per la Storia dell’alimentazione (CISA). Convenzione CeSVin e Accademia di Agricoltura di Torino. (p.zza Cavour) Intervengono: Alessandro Carassale (Presidente del CeSVin), Francesca Pucci Donati (Coordinatore scientifico del CISA), Luca Lo Basso e Paolo Calcagno (Università di Genova), Marco De Vecchi (Presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino), Eros Mammoliti (Presidente Ass. Produttori Moscatello di Taggia) presso Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera Via Soleri 11.

ore 18,00 Concerto de La Compagnia Sacco di Ceriana (p.zza Cavour)