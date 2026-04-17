Nei giorni scorsi, alla presenza dell’Assessore Fabio morreale, la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona ha ricevuto da parte del maestro Armando Bergaglio una importante donazione di libri: testi risalenti a fine 1700 inizio 1800 dedicati a Tortona; si tratta per lo più libri di viaggio e di economia, con fotografie storiche, faldoni con raccolte di materiale sulla città e territorio, oltre a suoi scritti e ricerche. Al maestro Bergaglio vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale.

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