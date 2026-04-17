Nell’ambito del progetto Off, Aromatica e il Comune di Diano Marina sono a Nizza per il weekend in occasione del salone IDWeekend organizzato dall’ente Fiera di Nizza e in corso di svolgimento nella centralissima Place Masséna. Sono attesi circa 30.000 visitatori. L’afflusso è stato importante già dalle prime ore di oggi.

Durante la mattinata l’Assessore al Turismo Luca Spandre ha incontrato anche il neoeletto Sindaco di Nizza Eric Ciotti, al quale sono state presentate Diano Marina, Aromatica e le eccellenze enogastronomiche della Riviera ligure.