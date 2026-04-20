Alessandria – Nella giornata di lunedì 20 aprile 2026, la Sala della Direzione Generale dell’ASL AL ha ospitato la cerimonia ufficiale per il conferimento del titolo di Primario Emerito al Prof. Mauro Fioretto. L’evento ha rappresentato un momento di profonda gratitudine per celebrare la prestigiosa carriera di un professionista che ha diretto con eccellenza la Struttura Complessa Oculistica dell’Azienda per oltre vent’anni. Il riconoscimento, formalizzato attraverso la Delibera n. 584, intende onorare l’alto profilo professionale e i risultati conseguiti nel campo dell’Oftalmologia, valorizzando non solo la competenza clinico-chirurgica del Professore, ma anche il suo costante impegno nell’attività scientifica, didattica e nella promozione di tecniche innovative che hanno accresciuto il prestigio dell’intera Azienda.

Alla cerimonia, svoltasi in un clima di grande stima e partecipazione, sono intervenuti l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi e il Direttore Sanitario dell’ASL AL, Dott. Luigi Rossi, affiancati dalla Direzione Strategica e dai numerosi dirigenti e primari accorsi per omaggiare il collega. All’evento ha inoltre preso parte, intervenendo in collegamento, il Direttore Generale dell’ASL di Alessandria, Francesco Marchitelli, che ha espresso il proprio apprezzamento e formulato le congratulazioni al Prof. Fioretto per il prestigioso riconoscimento conferito.

Durante il suo intervento, l’Assessore Federico Riboldi ha voluto sottolineare il valore del percorso umano e professionale del premiato, dichiarando che “il conferimento da parte di ASL AL del titolo di Primario Emerito al Prof. Fioretto non è solo un atto formale, ma il giusto tributo a una carriera dedicata alla salute dei cittadini e all’innovazione in oculistica”. L’Assessore ha poi aggiunto che professionisti di tale caratura rappresentano i pilastri su cui si fonda l’eccellenza della sanità piemontese, definendoli capaci di unire una solida competenza scientifica a una profonda umanità.

Sulla stessa linea si è espresso il Direttore Sanitario Luigi Rossi, il quale ha ricordato come per l’ASL AL sia un vero onore celebrare il Prof. Fioretto, la cui direzione è stata segnata da uno straordinario spirito di servizio e da una costante attenzione alla formazione continua del personale medico e infermieristico. Il Direttore ha ribadito che “questo titolo onorifico riconosce i meriti acquisiti e l’eccellenza che ha saputo infondere in ogni attività, dalla clinica alla ricerca”, evidenziando come l’operato del Professore abbia contribuito in modo significativo alla crescita della Struttura Complessa fino alla sua cessazione dal servizio avvenuta nel giugno 2024.

Il conferimento del titolo di “Primario ospedaliero emerito”, previsto dalla normativa vigente, sancisce così ufficialmente il legame di stima e il riconoscimento per l’elevato e prezioso contributo professionale, scientifico e umano offerto dal Prof. Fioretto nel corso della sua prestigiosa carriera.