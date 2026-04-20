Si è svolto nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore “Marconi” l’appuntamento di aprile del progetto 12×12 – Donne, iniziativa del Comune di Tortona dedicata alla promozione delle parità di genere.

Protagonisti dell’incontro gli studenti redattori del giornale scolastico “Marconews”, che alla presenza del dirigente scolastico Guido Rosso, hanno realizzato un’intervista e un podcast coinvolgendo: l’Assessore Giordana Tramarin e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona, Maggiore Gianluca Bellotti.

Un momento ricco di spunti di riflessione, curiosità e confronto, che ha visto gli studenti partecipare attivamente a un dibattito continuo e stimolante sul tema delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere. Un’occasione importante per ascoltare, condividere e costruire insieme una cultura sempre più attenta e inclusiva.