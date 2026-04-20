Una cosa mai vista, soprattutto in un paesino come Vignale Monferrato dove, oggi pomeriggio, lunedì 20 aprile una donna di 53 anni è stata accoltellata alla gola per strada. Sul posto é intervenuta l’ambulamza medicalizzata di Casale Monferrato, ma purtroppo il 118 non ha potuto fare altro che constatarne la morte.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri
Accoltellata in strada a Vignale Monferrato, muore una donna di 53 anni
Una cosa mai vista, soprattutto in un paesino come Vignale Monferrato dove, oggi pomeriggio, lunedì 20 aprile una donna di 53 anni è stata accoltellata alla gola per strada. Sul posto é intervenuta l’ambulamza medicalizzata di Casale Monferrato, ma purtroppo il 118 non ha potuto fare altro che constatarne la morte.