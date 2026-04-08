Ci siamo impegnati così nella realizzazione di due video-podcast che trattano di diverse tematiche ambientali legate alla sostenibilità ed al riciclo dei materiali.

Il primo video-podcast tratta l’attualissimo tema del Fast Fashion ovvero quanto lo shopping compulsivo possa essere un problema di grande impatto ambientale. Ci siamo cimentati in diversi ruoli a partire da chi sta davanti alla telecamera, chi disegna, chi registra ma anche ideatori di sigla, sceneggiatura e scaletta, videomakers etc. L’ideazione e la realizzazione di un video-podcast richiede grande organizzazione e lavoro di squadra, ogni componente della redazione ha ricoperto un ruolo specifico e tutti insieme sono stati indispensabili per arrivare alla realizzazione del prodotto finale. Abbiamo inoltre scoperto che nella nostra città esiste un’ associazione, Agape, organizzata dalla Caritas, che riceve, recupera e rimette in circolo, con la vendita a prezzi simbolici, stoffe e vestiti usati per finanziare le tante opere sociali e di assistenza presenti sul nostro territorio. Ci è sembrato un ottimo modo per dare una seconda vita a ciò che molti considerano un rifiuto!

Con il secondo Video Podcast in fase di realizzazione, ci si è invece voluti occupare “del peso di un click” ovvero di far conoscere un aspetto poco noto del mondo virtuale di internet, quanto il cloud non sia per nulla vuoto ma realizzato con server che hanno un impatto significativo sull’ambiente.

Il progetto coinvolge diversi Istituti dell’Alessandrino, alla fine del progetto, le scuole che avranno realizzato i podcast più originali, più seguiti, più innovativi ed efficaci nella comunicazione saranno premiate nella mattinata del 7 maggio 2026 alla Cittadella dello Sport. Ce la metteremo tutta e vi invitiamo a fare il tifo per il Marconi!!

(Giallosai, l’aspra verità sul fast fashion)

Irene Arpe 3AA e Bianca Ferratini 3AS- Redazione Marconews