Casale Monferrato – Prosegue l’attività di monitoraggio e prevenzione sul territorio cittadino per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione frequentati dai giovani.

Nell’ambito di un servizio coordinato, i Carabinieri della locale Compagnia hanno condotto una vasta operazione di controllo che ha visto la collaborazione del Nucleo Anti Sofisticazioni (NAS) di Alessandria, delle Unità Cinofile di Volpiano e della Guardia di Finanza, permettendo un’ispezione capillare di diversi punti sensibili della città.

L’attività ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 28enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish. Oltre alla droga, la pattuglia ha rinvenuto 870 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione, estesa dai Carabinieri all’autovettura e al domicilio dell’uomo, ha consentito di recuperare un quantitativo di droga ben più rilevante: sono stati infatti sequestrati circa un etto e mezzo fra marijuana e hashish.

I controlli, estesi ad altri esercizi pubblici della zona, hanno permesso di rinvenire ulteriori dosi di droga in possesso di assuntori e di fare emergere irregolarità igienico–sanitarie, con conseguenti sanzioni amministrative per 1.500 euro. Sono stati inoltre individuati lavoratori impiegati in modo irregolare all’interno delle attività controllate.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.