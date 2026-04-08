La Pinacoteca Civica di Tortona parteciperà all’esposizione diffusa Incorporei corpi al Museo, manifestazione risultato della collaborazione tra la manifestazione “Fiori di Pesco ed il polo museale diffuso “UVA, Una Valle di Artisti” che sarà inaugurata a Volpedo presso Biblioteca civica Mario Fiori sabato 11 aprile alle 10:30.

In questo ambito, nel pomeriggio dell’11 aprile a partire dalle ore 16allaPinacoteca Civica presso Palazzo Guidobono a Tortona, verrà presentato il corner virtuale dedicato al dipinto “Le tre età della vita” di Cesare Saccaggi.

Sabato 11 aprile alle ore 10,30 verrà inaugurata all’Hub di Volpedo l’esposizione diffusa “Incorporei corpi al Museo” frutto di una collaborazione tra la manifestazione Fiori di Pesco ed il polo museale diffuso UVA, Una Valle di Artisti.

Il corpo, la sua percezione, la trascendenza dall’esperienza sensibile, hanno ispirato alcuni artisti a realizzare opere sorprendenti. Fiori di Pesco 2026 desidera approfondire queste tematiche, scelte per l’edizione di quest’anno, collaborando con il polo museale UVA, Una Valle di Artisti alla realizzazione dell’iniziativa “Incorporei Corpi al Museo”. Ogni istituzione convolta (Pinacoteca il Divisionismo, Pinacoteca Civica di Tortona, Museo Diocesano di Tortona, Musei di Pellizza a Volpedo, Archivio Piero Leddi a San Sebastiano Curone) ha individuato una selezione di opere o creato una piccola esposizione ispirata al tema del corpo e della sua percezione che sarà visibile nei giorni della manifestazione e per un mese nei consueti orari di apertura; è un’importante occasione per offrire interessanti spunti di riflessione sugli argomenti trattati e conoscere i tesori straordinari conservati nei musei di Tortona e delle valli tortonesi.

L’inaugurazione, che sarà seguita da una visita guidata all’esposizione realizzata nello studio di Giuseppe Pellizza dall’Associazione Pellizza in collaborazione con la Pinacoteca Il Divisionismo, si inserisce nel ricco programma della terza edizione di “Fiori di Pesco – Agricultura in mostra” dal titolo “Incorporei Corpi: l’essere umano fra i Sensi e la Traduzione Binaria del mondo” che a Volpedo, nel weekend dal 10 al 12 aprile, si propone di sondare, attraverso incontri, musica ed arte, il rapporto tra la realtà concreta del corpo e come esso viene percepito anche attraverso la realtà digitale che sempre più condiziona la nostra esperienza del mondo