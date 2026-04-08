Nella notte del 6 aprile 2026, personale della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Ventimiglia, nel corso dell’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio, anche finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, individuava un cittadino straniero aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie cittadine.
Gli operatori, insospettiti dalla condotta dell’uomo, procedevano a un controllo più approfondito, riuscendo a riconoscerlo grazie a una segnalazione diramata dalle Autorità di polizia francesi.
Dagli immediati accertamenti effettuati emergeva che il soggetto era ricercato quale autore dell’omicidio di una donna, commesso lo scorso 28 marzo nella città di Mentone (Francia), la quale lo ospitava presso la propria abitazione da alcuni mesi in quanto lo stesso risultava senza fissa dimora.
Accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Ventimiglia, veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici che ne confermavano l’identità.
Al termine delle procedure di rito, il soggetto veniva tratto in arresto in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo emesso nei suoi confronti dall’Autorità giudiziaria francese.
L’arrestato veniva quindi posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.