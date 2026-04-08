Denunciato dalla ex dipendente per minacce e percosse, accuse che l’assessore respinge al mittente, si é dimesso l’assessore al turismo di Imperia Gianmarco Oneglio.

Di seguito la sua dichiarazione.

“Per me e la mia famiglia, sono stati giorni di grande sofferenza umana, a causa delle accuse che mi sono state mosse e della tempesta di odio social che ne è scaturita. Ribadisco con forza, e continuerò a farlo ovunque, che i comportamenti che mi sono stati attribuiti sono completamente falsi. Non ho dubbi che il tempo dimostrerà la verità. Sono un uomo del fare, un imprenditore di questa città che negli anni ha dato lavoro a decine di ragazzi e ragazze. Con molti di loro continuo a mantenere rapporti di amicizia. Per questo motivo, queste accuse mi hanno ferito ancora di più. Tuttavia, non ho alcuna intenzione di assecondare chi vorrebbe strumentalizzare questa vicenda per oscurare il positivo cambiamento che la Città di Imperia ha intrapreso negli ultimi anni grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale, di cui ho fatto orgogliosamente parte. Per questo motivo, oggi ho informato il sindaco Claudio Scajola della mia decisione di rassegnare le dimissioni da assessore, affinché la vicenda possa essere chiarita nei tempi e nei modi opportuni. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha sempre dimostrato, anche in queste ore difficili, ma ho ritenuto questa la scelta più giusta da fare” .

“Ho ascoltato con attenzione le parole con cui l’assessore Oneglio mi ha comunicato oggi la propria decisione di dimettersi di fronte a una vicenda che lo ha molto ferito – dichiara il Sindaco Claudio Scajola – Oneglio ha svolto il proprio ruolo di assessore con impegno e dedizione in tutti questi anni, distinguendosi come un amministratore concreto e operativo, un uomo del fare che non si è mai sottratto ai propri compiti. Con il suo carattere e i suoi modi schietti, si è speso con costanza per raggiungere gli obiettivi legati alle deleghe che gli avevo affidato. Ad esempio, i risultati molto positivi registrati dal turismo imperiese in questi anni ne sono una testimonianza concreta ed eloquente. Ha anteposto sempre l’interesse della collettività e il buon andamento dell’Amministrazione a qualsiasi considerazione personale. Il gesto di oggi ne è un’ulteriore, significativa conferma”