Domani alle ore 11.00 presso la Sala Polifunzionale “Mons. F. Remotti” ubicata nell’ex Caserma Passalacqua la famiglia alessandrina della Polizia di Stato celebrerà il 174° anniversario della fondazione del Corpo.

Presente il Signor Prefetto e le massime autorità civili e militari della provincia la cerimonia vera e propria sarà accompagnata, negli spazi esterni, dalla presenza di veicoli e dotazioni della Questura e delle Specialità (Polizia Scientifica, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia postale, delle Comunicazioni e della Sicurezza Cibernetica, Cinofili ed Artificieri) e relativi stand informativi, dove il personale illustrerà alla cittadinanza l’attività svolta.

Prima del momento in Tortona, presso il Sacrario presente nella Caserma Franzini di questo Capoluogo, alle ore 9.00 saranno resi gli onori ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Prefetto e del Questore.

Il tema celebrativo della cerimonia sarà “Esserci Sempre”