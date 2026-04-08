Alessandria, 8 aprile 2026 – Sabato 11 aprile, Palatium Vetus ospiterà, tra i tesori della sua collezione, anche il “Trofeo senza fine”, il prestigioso premio che verrà assegnato al vincitore del “Giro d’Italia 2026”.

Un trofeo a forma di spirale, ideato nel 1999 dal designer Fabrizio Galli, rappresenta le strade, lineari e tortuose, percorse dai ciclisti durante la lunga corsa a tappe.

Si tratta di un pregevole manufatto, forgiato in rame e placcato in oro 18 carati, su cui ogni anno viene aggiunto il nome del vincitore della famosa competizione ciclistica.

Abbiamo accolto con molto piacere la proposta di esporre questo ambito trofeo – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – che rappresenta valori che condividiamo come l’impegno, la tenacia e la passione che animano questo sport. Per Alessandria è un’occasione di incontro con un simbolo che appartiene alla storia dello sport e del nostro Paese. Ringrazio gli organizzatori del Giro d’Italia per la collaborazione e tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile questo evento che celebra lo sport promuovendo le bellezze del nostro territorio.

Il “Trofeo senza fine” sarà esposto nel cortile interno di Palatium Vetus per tutta la giornata di sabato 11 aprile dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sarà anche l’occasione per visitare la Quadreria della Fondazione e lo storico Palazzo.

Per info

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